"Üreten Çocuklar"dan Gürsu'ya Altın Karınca ödülü - Son Dakika

"Üreten Çocuklar"dan Gürsu'ya Altın Karınca ödülü

19.11.2020 15:50

Dezavantajlı gruplardaki çocukları hayata hazırlayacak "Üreten Çocuklar" Projesi, Gürsu Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü kazandırdı.

Dezavantajlı gruplardaki çocukları hayata hazırlayacak "Üreten Çocuklar" Projesi, Gürsu Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü kazandırdı.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından sekizincisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri 2020 kapsamında, sosyal belediyecilik kategorisinde yarışan Gürsu Belediyesi "Üreten Çocuklar" Projesi ile ödüle layık görüldü.

381 projenin 10 ayrı kategoride yarıştığı Altın Karınca'da, 41 belediyenin 52 projesi ödül aldı.

Altın Karınca'da projeler; yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride değerlendirildi.

Gürsu Belediyesi, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV), İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Toplum Merkezi proje ortaklığıyla hayata geçirilen "Üreten Çocuklar - Steam Yaklaşımıyla Çocuklar Okullaşıyor" Projesi, sosyal hizmetler kategorisinde ödül aldı.

"İlçemize bu ödülü kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Aktif, üretken, eleştirel düşünebilen, teknolojiyi faydalı kullanabilen, ürettikleriyle ülkesinin ekonomisine destek olan, ülkesine ve insanlığa yararlı insanlar yetiştirmek hedefiyle, dezavantajlı çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Bu projede emeği geçen değerli ekibime, özellikle proje ortağımız olan Ertev Vakfı ve diğer proje ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Proje, Avrupa Birliği LIFT Fonu (Türkiye Yerel İnisiyatif Fonu) tarafından sunulan hibeyle hayata geçirildi. - BURSA

Üreten Çocuklar dan Gürsu'ya Altın Karınca ödülü

Marmara, yerel, Gürsu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Üreten Çocuklar'dan Gürsu'ya Altın Karınca ödülü - Son Dakika


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