Son Dakika Haberleri: Üreten eller Eskişehirlilerin hizmetinde
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Üreten eller Eskişehirlilerin hizmetinde

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verilen destekler kapsamında uygulamaya koyduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, her Perşembe günü Özdilek Kültür Merkezi'nde Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor.

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Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verilen destekler kapsamında uygulamaya koyduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, her Perşembe günü Özdilek Kültür Merkezi'nde Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Temmuz ayında hizmete sunulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, haftanın iki günü açıldığı iki farklı noktada Eskişehirlilerden yoğun ilgi görüyor. Perşembe günleri Özdilek Kültür Merkezi'nde Eskişehirliler ile buluşmayı sürdürüyor. Kırsal mahallelerden üretici kadınların el emeği ile ürettikleri meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler Eskişehirlilerden beğeni toplarken; Tepebaşı Belediyesi tarafından üreticilere ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı uygulama; haftada iki gün gerçekleştirilmiş oluyor.


Resmi açılış töreni düzenlenecek


Eylül ayında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Özdilek Sanat Merkezi'nde hizmet vermeye başlayan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası için resmi açılış töreni de düzenlenecek. 19 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek tören ile birlikte el emeği doğal ürünler satışa sunulacak. Kadın Üretici Satış Noktası ile kırsal mahallelerden üretici kadınların el emeği ve doğal ürünleri; Perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi'nin (Hoşnudiye Mahallesi Tunç Sokak No: 9) yanı sıra Cumartesi günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde (Batıkent Mahallesi Gerekli Sokak No: 1) vatandaşların beğenisine sunuluyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
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