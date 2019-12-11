Üreten eller Hanımeli Sokak'ta - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Üreten eller Hanımeli Sokak'ta - Son Dakika

Üreten eller Hanımeli Sokak'ta

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu, 'Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'ndaki' üretici kadınlar, kış döneminde Özdilek Sanat Merkezi yerine Hanımeli Sokak'ta hizmet verecek.

Üreten eller Hanımeli Sokak'ta, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu, 'Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'ndaki' üretici kadınlar, kış döneminde Özdilek Sanat Merkezi yerine Hanımeli Sokak'ta hizmet verecek.


Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Cumartesi günleri Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirlilere hizmet vermeye devam ediyor. Perşembe günleri ise, Özdilek Sanat Merkezi'nde yerlerini alan kadın üreticiler, kış döneminde Çarşamba ve Perşembe günleri Hanımeli Sokak'ta Eskişehirlilerin hizmetinde olacak.


Ayrıca kırsal mahallelerden gelen üretici kadınların el emeği ile ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler böylelikle haftada 3 gün Eskişehirlilerin beğenisine sunulacak.


Öte yandan, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, cumartesi günleri Batıkent Belde Evi bahçesinde (Batıkent Mahallesi Gerekli Sokak No: 1) 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verirken, İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan Hanımeli Sokak'ta ise çarşamba ve perşembe günleri 10.00-19.00 saatleri arasında Eskişehirlilerle buluşacak. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayserispor'a "kadın eli" değdi
Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı Genç muhabir canlı yayın yaparken maraton koşucusunun tacizine uğradı Tarihin son def ustası, koyun derisinden müzik aleti yaparak geçimini sağlıyor

Son Dakika Haberleri
20:17 Kesik başlı ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Son Dakika
20:16 İlik nakli olan kişinin sadece kanındaki değil spermindeki DNA da değişti - Son Dakika
20:16 ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını onayladı - Son Dakika
20:12 Handke, Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi - Son Dakika
20:12 Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
19:48 İbrahim Kalın'dan Feyzullah Kıyıklık'ın Davutoğlu'nu ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan'ın bu yönde görevlendirmesi olmadı - Son Dakika
19:25 Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi - Son Dakika
18:39 Zonguldak'ta büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi - Son Dakika
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 20:41:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üreten eller Hanımeli Sokak'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]