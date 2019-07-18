Son Dakika Haberleri: Üreten eller her cumartesi Eskişehirlilerle buluşuyor
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Üreten eller her cumartesi Eskişehirlilerle buluşuyor

3 saat önce

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda satılan tamamen el emeği ve doğal ürünler Eskişehirlilerle buluşuyor.

Üreten eller her cumartesi Eskişehirlilerle buluşuyor, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda satılan tamamen el emeği ve doğal ürünler Eskişehirlilerle buluşuyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Batıkent Belde Evi bahçesinde hazırlanan alanda geçtiğimiz hafta sonu coşkulu bir kalabalığın katılımıyla hizmete açılmıştı. Satış noktasında, kırsal mahalle sakini kadınların ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler satışa sunuluyor. Kızılinler, Çukurhisar, Çalkara, Satılmışoğlu, Keskin, Cumhuriyet, Sakintepe, Yukarısöğütönü, Uludere, Uluönder ve Ertuğrulgazi mahallelerinde ikamet eden 30 kadının el emeği ve tamamen doğal olan ürünler, her cumartesi günü sabah saat 10.00'dan itibaren tüm gün boyunca Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirlilerle buluşacak. - ESKİŞEHİR
Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:51 Kaynak: İHA
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