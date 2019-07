Üreten ellere Tepebaşı Belediyesi sahip çıkıyor

Üreten ellere Tepebaşı Belediyesi sahip çıkıyorESKİŞEHİR - Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nın açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Satış noktasında kadınların elinden çıkan el emeği ürünler, kent halkı ile buluşmaya başladı.Tepebaşı Belediyesi hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Batıkent Belde Evi bahçesinde hazırlanan alanda Kadın Üretici Ürün Satış Noktası hizmete açıldı. Noktada, kırsal mahalle sakini kadınların ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler satışa sunuldu. Kızılinler, Çukurhisar , Çalkara, Satılmışoğlu, Keskin , Cumhuriyet, Sakintepe, Yukarısöğütönü, Uludere , Uluönder ve Ertuğrulgazi mahallelerinde ikamet eden 30 kadının el emeği ürünleri, her cumartesi günü kent halkı ile buluşturulacak. Üretici kadınların ev ekonomilerine önemli katkılar sağlaması planlanan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nın açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer , Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç , Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş , Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir- Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Batıkent Mahalle Muhtarı Derya Can, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Çetin Toroman ve kurul üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, üretici kadınlar ve mahalle sakinleri katıldı.Törende ilk olarak konuşan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Çetin Toroman, Batıkent Mahallesi Muhtarı Derya Can ve Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, hayata geçirilen projeyle üretici kadınların emeklerine sahip çıkıldığını belirterek, bu hizmetten dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür etti."Başkanımız isteklerimizi dikkate aldı ve burayı açtı"Üretici kadınlar adına konuşan alanda tezgah açarak el emeği ürünlerini satışa sunan Kızılinler Mahallesi sakinlerinden Emine Çiler ise, kendilerine bu imkanı verdiğinden ötürü Başkan Ataç'a teşekkür etti. Çiler, "Burası bizim için çok iyi oldu. Ben bunu senelerdir istiyordum. Başkanımız bizi dikkate aldı ve bizlere bu imkanı sağladı. Herkesin huzurunda ben tekrar kendisine teşekkür etmek istiyorum. Herkesin ellerine ve emeğine sağlık" dedi."Kadınımıza ve toprağımıza sahip çıkalım"Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, açılan tezgahlarda çok güzel ürünler olduğuna dikkat çekerek, "Hanımlarımızın el işinden ve topraktan gelen ürünleri bulunmaktadır. Özellikte topraktan gelenlere dedim ki; yeryüzünde iki tane ana var. Biri kadın biri de toprak. Hepiniz kutsal olarak üretiyorsunuz. Bu anlamda bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Kadınımız kutsal, toprağımız kutsal. Kadınımıza ve toprağımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı."Bu çalışma çok önemli bir çalışmadır"Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hayata geçirilen uygulamanın önemine değindi. Ataç, " Türkiye 'de hiçbir belediyede Kırsal Kalkınma Kurulu yok. Bizim belediyemizde var. O kurul, belediyemizle vatandaşlarımız arasındaki bir bağdır. O bağ çok önemlidir. Neticede de o çalışmalar böyle güzel uygulamalarla sonuçlanıyor. Bugün burada da baktım herkesin yüzü gülüyor. Bu çalışma çok önemli bir çalışmadır. Çünkü ekonomik kriz, ülkeyi yakıyor, kavuruyor. Bunu hepimiz hissediyoruz. O açıdan insanımızın, özellikle kırsaldaki insanımızın bazı desteklere ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları ancak belediyeler fark edebilir. Bu kapsamda biz de Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı hizmete soktuk. 30 tane üretici kadınımız da bugün burada tezgah açtı. Hayırlı ve bereketli olsun. Bugün buradan hiçbir kadınımız eli boş dönmesin. Bütün kadınlarımızın siftah yaparak, para kazanarak evlerine dönmelerini temenni ediyorum. Evinize döndüğünüzde de, gelininize, komşunuza burayla ilgili önerilerinizi götürün. Onlar da gelsinler burada tezgah açsınlar" diye konuştu.Konuşmaların ardından Bahçelievler Belde Evi Halk Oyunları ekibinin gösterisi gerçekleştirildi. Eskişehir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Kadın ve Toprak" adlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin eserleri sergilendi. Ardından Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, protokol erkanının açılış kurdelesini kesmesiyle Eskişehirlilerin hizmetine girdi.Üretici kadınlar uygulamadan çok memnunAlanda tezgah açan Ayşe Öner, kendi ürettikleri makarna, mantı, ıhlamur gibi birçok ürünü satışa sunduklarını kaydederek, "Bizi düşünerek burayı hizmete açmaları çok harika" dedi.Emine Batı ise, satışa sundukları ürünlerin yüzde yüz doğal olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:"Arkadaşlarla beraber sosyalleşelim, ürettiklerimizi değerlendirelim diye bu uygulamaya katıldık. Ahmet Ataç'a ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Ürünlerimiz yüzde yüz doğaldır. Bütün Eskişehirlileri buraya bekliyoruz. Sattığımız ürünlerden elde ettiğimiz gelirlerimizi de evimize, torunlarımıza harcayacağız. Kendi çapımızda yatırımlar yapacağız."Öte yandan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, her cumartesi günü Batıkent Belde Evi bahçesinde 10.00-16.00 saatleri arasında Eskişehirlileri ağırlayacak.