Son Dakika Haberleri: Üreten Kadınlar 'Yeni Yıl Şenliği'nde Buluştu

Üreten Kadınlar 'Yeni Yıl Şenliği'nde Buluştu

16 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreten kadınların el emeği göz nuru ürünlerini "Yeni Yıl Şenliği" kapsamında Antalyalılarla buluşturuyor.

Üreten Kadınlar 'Yeni Yıl Şenliği'nde Buluştu, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreten kadınların el emeği göz nuru ürünlerini "Yeni Yıl Şenliği" kapsamında Antalyalılarla buluşturuyor. Karaalioğlu Parkı'nda başlayan şenlikte yöresel lezzetlerden, hediyelik eşyaya kadar çok sayıda ürün satışa çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üreten kadınlara desteği devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Tophane Çay Bahçesinde düzenlenen Yerli Malı Şenliği ile farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Karaalioğu Parkı'nda Yeni Yıl Şenliği ile düzenliyor.

200 stant sergileniyor

El emeği göz nuru ürünler Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen yaklaşık 200 stantta satışa çıktı. 30 Aralık tarihine kadar Antalyalılarla buluşacak şenlikte Büyükşehir ASMEK ve Aile Eğitim Merkezi kursiyerleri, kadın kooperatifleri, dernekler, STK'lar, kadın platformları ve daha birçok üreten kadın, el emeği ürünlerini satarak bütçelerine katkı sağlıyor.

"Şenlik için yoğun talep oldu"

Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Alev Aslangiray, katılımcıların ilgilerinden memnun olduklarını ifade ederek, "Yerli Malı Şenliği'nin ardından üreten kadınlarımızın yoğun isteği üzerine Yeni Yıl Şenliği'nde de bir araya geldik. Yaklaşık 200'e yakın stant kuruldu. Tüm halkımızı şenliğimize bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:29 Kaynak: İHA

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