Son Dakika Haberleri: Üreten Kadınlar 'Yılbaşı Şenliği'nde Buluşuyor

Üreten Kadınlar 'Yılbaşı Şenliği'nde Buluşuyor

49 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreten kadınların el emeği göz nuru ürünlerini Yılbaşı Şenliği'nde Antalyalılarla buluşturuyor.

Üreten Kadınlar 'Yılbaşı Şenliği'nde Buluşuyor, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreten kadınların el emeği göz nuru ürünlerini Yılbaşı Şenliği'nde Antalyalılarla buluşturuyor. Karaalioğlu Parkı'nda 26-30 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek şenliğe tüm Antalyalılar davetli.

Geçtiğimiz hafta Tophane Çay bahçesinde düzenlenen Yerli Malı Şenliği ile farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Karaalioğu Parkı'nda Yılbaşı Şenliği ile düzenliyor. 26-30 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek şenlikte, kadın kooperatifleri, dernekler, STK'lar, kadın platformları ve daha birçok üreten kadın, el emeği ürünlerini satarak bütçelerine katkı sağlayacak. Büyükşehir ASMEK ve Aile Eğitim Merkezi kursiyerlerinin de katılacağı şenlik yeni yıl haftasında farkındalık oluşturacak. El emeği göz nuru ürünler Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen stantlarla satışa çıkacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:25 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Yılbaşı, Güncel
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