"Üreten Köy Müzikali" Kapaklı'da sahnelendi

Kapaklı ilçesinde öğrencilere yönelik "Üreten Köy Müzikali" sahnelendi.

Özel ÇOSB Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi konferans salonunda sahnelenen oyuna çocuklar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, oyunun ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir eğitim döneminin ardından gelen yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadıklarını söyledi.

Güzel bir ortamda çocukların keyifli bir oyunu izlediğini belirten Çetin, "İnşallah çocuklarımızın geleceği için hep beraber çalışacağız. Etkinliğimizde emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize aileleri ile mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili diliyorum." dedi.