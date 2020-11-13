Üretici ayvaya yöneldi - Son Dakika

Üretici ayvaya yöneldi

13.11.2020 09:12
Üretici ayvaya yöneldi, System.String[]

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, kırsal alanda üreticiler son dönemde nar ve elmadan vazgeçip, ayva üretimine yöneldi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, kırsal alanda üreticiler son dönemde nar ve elmadan vazgeçip, ayva üretimine yöneldi. İlçede yetiştirilen 'eşme' ve 'limon' çeşidi ayvalar daha çok ihracata yönelik olurken, diğer çeşitler ise iç piyasaya sunuluyor.

Türkiye'nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Kumluca'da özellikle kırsal bölgedeki üreticiler ayva üretimine yönelmeye başladı. Nar ve elmadan vazgeçen üreticiler kurdukları bahçelerde ayva yetiştirerek, iç ve dış piyasaya sunuyor.

25 dönüm alanda ayva üretimi yapan Ekrem Duran (63), "Ayva bahçelerini bölük bölük diktim. 15 yaşında, 10 yaşında ve 8 yaşında olmak üzere 3 ayrı ayva bahçem var. Meyveli 1800 ağacım var. Geçen yıl dikilen 200 ağacım var. O bir yaşında. Onda meyve yok. Biz toptancıya 2 ile 3 liraya satıyoruz. Pazar yerlerinde 5 lira ve üzerinde satılıyor. Toplam 25 dönüm ayva bahçem var. 23 dönümünde meyve var. Ayvalarımı toptan 153 bin liraya sattım" dedi.'EŞME VE LİMON ÇEŞİDİ İHRACATA GİDİYOR'Ayvada bitki besleme ilaçları kullandıklarını ve böcek gelmesin diye 'feromon' tuzaklar kurduklarını anlatan Ekrem Duran, "Geçen yıl bahçenin yarısına 4 kamyon hayvan gübresi verdim. Bu sene öbür yarısına vereceğiz. Böyle hanım ile ikimiz uğraşıyoruz. Burada en geçerli ayva, eşme ve limon çeşidi ayvadır. Bu çeşitler ihracata gidiyor. Öbür çeşitler satılmıyor. İhracata gitmiyor. Onlar iç piyasaya gidiyor. Eşme ve limon ayvasını ihracatçı 'ben alacağım, ben alacağım' diye yarışıyor. Ama ben verdim. Geçen yıl ayva verdiğim tüccar arkadaş bana darıldı. Bu yıl ayvaya çok iştah var. Dikin, ekin. Satamazsanız bana gelin. Bizdeki ayva sevdası bitmez. Biz bu sevdadan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.'MEYVEYİ ALINCA TÜM YORGUNLUKLARIMIZI UNUTTUK'Ekrem Duran'ın eşi Ayşe Duran (61), "Yaz, kış bu bahçede çalışıyoruz. Sıcak, soğuk demiyoruz. Meyvelerimizi aldık. Tüm yorgunluklarımızı unuttuk. Çok mutluyuz. İnşallah hayırlısı ile meyvelerimiz toplanır" dedi.'ÜRETİCİMİZ AYVA ÜRETİMİNE HIZLI ŞEKİLDE GEÇİYOR'Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de şöyle dedi: "Kumluca'da ayva üretimimiz hızla devam ediyor. 400 ve 800 rakımındaki Çaltı ve Gödene mahallelerimizde ayva üretimi hızla artıyor. Çok güzel ve nefis bir üretim var. Ayvamız bu toprakları çok sevdi. Müthiş bir pazar alanı var. Üreticimiz şu anda aşırı derecede ayvaya yönelmiş oldu. Ayva üretimine hızlı şekilde üreticimiz geçiyor. Kumluca'mız cennetten bir köşe. Her türlü sebze ve meyveyi bulma imkanımız var. Netice olarak en güzel ayvayı biz yetiştiriyoruz Kumluca olarak. Çiftçilerimize ve tüketicilerimize hayırlı uğurlu olsun. Kumluca'da narenciyede mandalina, limon portakal ve onun haricinde nar, ayva ve azaldı ama elma, zeytin ve erik de var. Her türlü meyve sebzeyi üretiyoruz Allah'ın izniyle. Çok şükür hamdolsun"AYVA ÜRETİMİ 7 BİN DEKARA ULAŞTI

İlçenin kırsal alanında elma üretiminin azaldığını belirten Hidayet Kökce, "Kumluca genelinde 4 ile 7 bin dönüm alanda ayva üretimi yapılıyor. Daha önce dikilen ayvalardan verim alınınca 3 bin dekar olan ayva üretimi bu yıl 7 bin dekara ulaştı. Ayvanın adına türküler yakıldı. 'Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek'. Gönül bu sevdadan vazgeçse de biz ayva üretiminden vazgeçmeyeceğiz" dedi.


- Kumlucaantalya
Üretici ayvaya yöneldi
Üretici ayvaya yöneldi
Üretici ayvaya yöneldi
Üretici ayvaya yöneldi
Üretici ayvaya yöneldi

Kumluca, Türkiye, Eşme, Nar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Üretici ayvaya yöneldi - Son Dakika Ekonomi


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