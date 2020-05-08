Üretici bakla fiyatından memnun - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, taze bakla hasadına koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek başlandı. Üreticiler 5 liraya alıcı bulan bakla fiyatından memnun.

Burhaniye'de taze bakla hasadına başlandı. Bakla hasadında koronavirüs tedbirleri kapsamında da sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Öte yandan hasadı yapılan baklanın 5 liraya kadar alıcı bulması üreticiyi sevindirdi.Baklada bu yıl kazancın iyi olduğunu belirten çiftçi Mehmet Ekşi, "Bu sene bakla yılıymış. 5 dekarlık tarlama bakla ektim. Güzel de verimi var. 5 liraya alıcı buluyor. Şu anda hasat yapıyoruz. Hasat sırasında da sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. 2-3 metre aralıklarla bakla topluyoruz. Zeytinlerin arasında üstelik baklamız. Bakla, zeytinlerin arasında dahi olabiliyor. Bakla, bu sene para kazandırdı" dedi.