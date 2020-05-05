Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor - Son Dakika Ekonomi

Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor

6 saat önce

- Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor Çay üreticisi 4 lira istiyor, Ziraat Odası "3,90 TL yeter" diyor Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Rize'de salgının yayılmaması için getirilen seyahat yasağı nedeniyle sancılı başlayacak olan 2020 yılı...

- Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor

Çay üreticisi 4 lira istiyor, Ziraat Odası "3,90 TL yeter" diyor

RİZE - Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Rize'de salgının yayılmaması için getirilen seyahat yasağı nedeniyle sancılı başlayacak olan 2020 yılı yaş çay sezonunun açılmasına günler kala Rizeliler, çayı nasıl toplayacaklarından daha çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor.

Rize'de salgının yayılmasının önüne geçmek için çıkartılan seyahat yasağı kararları nedeniyle büyükşehirlerde olan Rizeliler'in ve Gürcü işçilerin de şehre gelememesi nedeniyle alınan karar kapsamında çevre illerde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda Rize'de yarıcılık yapmış ailelerin Rize'ye girişlerine kontrollü bir şekilde izin verildi. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde açılması beklenen 2020 çay sezonu için ise vatandaşların açıklanacak fiyat konusunda beklentileri oluşmaya başladı. Genel itibariyle geçtiğimiz yıl 3 lira 3 kuruş olan yaş çay taban fiyatının bu yıl 4 lira olmasını isteyen Rizeliler, gübre fiyatlarında geçen yıla oranla fazla bir artış olmadığını fakat gıda fiyatlarında yüksek bir artış olduğunu ve bu nedenle yapılacak zammın enflasyon rakamlarının üzerinde olması gerektiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte en az 4 TL olması gerektiğini dile getirerek "Gübre fiyatları geçen yılla hemen hemen aynı ama gıda fiyatlarına baktığımız zaman yüzde 50'lik bir artış var. Bu fiyatlar baz alınırsa herhalde 4 lira olması lazım. Ne kadar kabul etmesek bile gıda enflasyonu yüzde 50'ye vurmuş durumda. Biz markete gittiğimiz zaman her şeyde bunu görüyoruz. Piyasa fiyatının uygulanmasını istiyoruz. uygulanırsa üretici memnun olur, mağdur olmaz" ifadelerini kullandı.

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç ise kendilerinden maliyet hesabı çıkartılması istendiğini ve oda olarak 3 lira 33 kuruşluk bir maliyet çıkardıklarını dile getirmesine rağmen fiyat artışı olarak destekleme dahil 3 lira 90 kuruşluk bir bedelin yaş çay için uygun olacağını dile getirdi. Paliç "2019 yılında destekleme ile yaş çay fiyatı 3 lira 3 kuruştu. Bu yıl tabi ki enflasyonun üzerinde bir rakam bekliyoruz. Hem virüs dolayısıyla hem bazı şartlar zorlaştırdı, bazı maliyetler yükseldi. Biz Ziraat Odaları olarak 3 lira 90 kuruşluk bir talebimiz var. Bizden istenen maliyeti çıkardık, 3 lira 33 kuruş maliyet var. Bu nedenle destekleme dahil 3,90 gibi bir talebimiz var. Gerçekçi olmak lazım" dedi.

Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor

Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 08:31 Kaynak: İHA


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