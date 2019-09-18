Son Dakika Haberleri: Üretici ceviz ile gülüyor
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Üretici ceviz ile gülüyor

2 saat önce

İki yılda mahsul veren ceviz ağaçları üreticinin yüzünü güldürüyor.

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İki yılda mahsul veren ceviz ağaçları üreticinin yüzünü güldürüyor.


Son yıllarda üreticilerin gözdesi haline gelen ceviz sektörüne ilgi her geçen gün giderek artıyor. Ceviz ve ceviz fidanı üreticisi İsmail Yüksel, " Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıplak köklü fidan ürettiğimiz gibi tüplü fidanlar da üretmekteyiz. Bu fidanlar Türkiye'nin her iline gittiği gibi, yurtdışına da kooperatifimiz tarafından ihraç ediyoruz. Doğru çeşidi ve doğru kişiyi bulduktan sonra getirisi çok güzel. Bütün çiftçilerimize tavsiye ederim. Çetnır cinsi, Bursa yöresine, yani 800 rakıma kadar çok güzel getirisi olan bir cins. 2 yıl cevizlerini kopartıyoruz, üçüncü yıldan itibaren meyveye dönüyor. Bugün Çetnır cinsine çok güzel bakarsanız 10 yaşında bir fidan yılda yaklaşık 60 kilo kadar meyve verebiliyor. Rakımı 800'den yukarı olan yerlerde ise Fernor cinsi fidanı tavsiye ediyoruz. Fernor cinsi Çetnır'dan daha geç uyanıyor. Bursa'da 800 rakıma kadar Çetnır'ın getirisi çok güzel. Çiftçilerimize bunu gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum" dedi. - BURSA

İsmail Yüksel, Yenişehir, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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