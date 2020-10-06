Üretici enflasyonunda artışta döviz belirleyici oldu (2)
Merkez Bankası (TCMB) üretici fiyatlarındaki aylık yüzde 2.65 artış ile yüzde 14.33 düzeyine yükselen yıllık üretici enflasyonundaki artışta "döviz kuru gelişmelerinin" belirleyici olduğuna işaret etti.
Merkez Bankası
(TCMB
) üretici fiyatlarındaki aylık yüzde 2.65 artış ile yüzde 14.33 düzeyine yükselen yıllık üretici enflasyonundaki artışta "döviz kuru gelişmelerinin" belirleyici olduğuna işaret etti.TCMB'nin, Eylül
Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta döviz kuru gelişmelerinin belirleyici olduğu değerlendirilmektedir. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi bu dönemde belirgin ölçüde yükselmiştir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji grubunda gerilerken diğer alt gruplarda yükseldi."Aylık bazda, enerji fiyatları yatay seyretmiş; elektrik üretimi ve dağıtımı, su temini ve ham petrol fiyatlarında artış gözlenirken, rafine edilmiş petrol ürünleri ve gaz imalatında fiyatlar geriledir. "Ara malları grubu fiyat artışlarında demir-çelik, plastik ürünler, temel kimyasallar, kağıt ürünleri ve tekstil öne çıkarken, sermaye malı fiyatlarındaki artışta metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtları ile parça-aksesuarları ve makineler etkili oldu."Dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya ve tüketici elektroniği ürünleri öncülüğünde yükselirken, dayanıksız tüketim mallarındaki artışta katı-sıvı yağlar belirleyici oldu.
"Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam etti." (Grafik)
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