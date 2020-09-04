Üretici enflasyonunda döviz ve emtia etkili oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içi üretici fiyatlarındaki yüksek artışında, "döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler"in etkili olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.35, yıllık bazda da yüzde 11.53 arttı. Yurt içi üretici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 10.52'yi bulurken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 6.71 olarak ölçüldü.

TCMB'nin "Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, yurt içi üretici fiyatlarının Ağustos ayında yüzde 2.35 yükseldiğine işaret edilerek, "Bu gelişmede döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler etkili oldu. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi bu dönemde arttı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji grubu hariç bütün alt gruplarda yükseldi. "Aylık bazda, enerji fiyatlarındaki düşüşte elektrik ve gaz imalatı fiyatları belirleyici olurken, petrol ürünleri ve ham petrol fiyatlarındaki yükseliş bu düşüşü sınırladı."Ara malları fiyatlarındaki artışta demir-çelik, ana metaller ve plastik ürünler öne çıkarken; sermaye malları grubundaki artışta metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtları ile parça ve aksesuarları ve makineler etkili oldu. "Dayanıklı tüketim malları fiyatları mücevherat öncülüğünde yükselirken, dayanıksız tüketim mallarındaki artışta tekstil ürünleri, katı-sıvı yağlar ile fırın ürünleri ve unlu mamullerbelirleyici oldu."

"Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar arttı." (Grafik)