Son Dakika Haberleri: Üretici Fındık Fiyatının Düşmesinden Endişe Ediyor

Üretici Fındık Fiyatının Düşmesinden Endişe Ediyor

12 dakika önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada 18 liraya kadar çıkan fındık fiyatının, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık satacağı yönündeki söylemlerin ardından düşüşe geçtiğini belirtti.

Üretici Fındık Fiyatının Düşmesinden Endişe Ediyor, System.String[]
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada 18 liraya kadar çıkan fındık fiyatının, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık satacağı yönündeki söylemlerin ardından düşüşe geçtiğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin ardından TMO'nun piyasaya fındık satacağı yönünde söylemler olduğunu ifade etti.

Stokların tükendiği bir dönemde TMO'nun elindeki fındığın değerli olduğuna işaret eden Karan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TMO'nun üreticinin hakkını korumasını gerekiyor. TMO'nun fındık satacağı yönündeki söylemlerin ardından, serbest piyasada 18 liraya kadar çıkan fındık fiyatı anında düşüşe geçti. 'TMO, depolarında bulunan fındığı satmayıp çürütsün.' demiyoruz. TMO, stoklarındaki fındığı satacaksa piyasa koşullarında satmalı veya FİSKOBİRLİK üzerinden piyasaya arz etmelidir. TMO stoklarındaki fındığı dört gözle bekleyenlerin tek bir amacı var, o da yeni sezon öncesi ucuz fiyattan depolarımızı dolduralım, fiyatı aşağıya çekelim."

Karan, TMO'nun piyasaya birden yüklü miktarda ürün vermemesi gerektiğini belirterek, "Bu satış eğer olacaksa da hasat dönemine kadar parça parça gerçekleştirilmelidir. Aksi bir durum, yeni sezon öncesi piyasanın alt üst olmasına ve fındık fiyatının dibe vurmasına neden olacaktır." ifadesini kullandı.

TMO tarafından teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilmeye başlanan 10 bin ton kabuklu fındığın piyasadaki fiyat oluşumuna olumlu etki ettiğine dikkati çeken Karan, şunları kaydetti:

"TMO tarafından kilogramı 12 ile 14 lira aralığında alınan fındıkların bugünkü piyasa değeri 17,5 liradır. TMO hem stokunu koruyarak hem de FİSKOBİRLİK'e ürün vererek fındığın değerlenmesini sağlamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:24 Kaynak: AA

fındık fiyatları, Ekonomi
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