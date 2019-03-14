Üretici fındık fiyatının düşmesinden endişe ediyor
4 dakika önce
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "TMO'nun fındık satacağı yönündeki söylemlerin ardından, serbest piyasada 18 liraya kadar çıkan fındık fiyatı anında düşüşe geçti" dedi.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "TMO'nun fındık satacağı yönündeki söylemlerin ardından, serbest piyasada 18 liraya kadar çıkan fındık fiyatı anında düşüşe geçti" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:30
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