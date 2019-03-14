Son Dakika Haberleri: Üretici fındık fiyatının düşmesinden endişe ediyor

Üretici fındık fiyatının düşmesinden endişe ediyor

4 dakika önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "TMO'nun fındık satacağı yönündeki söylemlerin ardından, serbest piyasada 18 liraya kadar çıkan fındık fiyatı anında düşüşe geçti" dedi.

Üretici fındık fiyatının düşmesinden endişe ediyor, System.String[]
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "TMO'nun fındık satacağı yönündeki söylemlerin ardından, serbest piyasada 18 liraya kadar çıkan fındık fiyatı anında düşüşe geçti" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:30 

Ekonomi
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