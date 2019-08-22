Üretici fındıkla yatıyor fındıkla kalkıyor

Cumhurbaşkanı'nın fındık taban fiyatını 16.5 TL açıklanması ardından, Karadenizli fındık üreticileri ailece adeta fındıkla yatıyor, fındıkla kalkıyor.



Geçen yıl fındık fiyatının kilogramda 13 TL'den yukarıya çıkmaması nedeniyle morali bozulan fındık üreticisi yeni sezonda, fındığa zarar gelmesin diye fındık harmanında hatta fındığın içinde yatmaya başladı. Fındığına gözü gibi bakan Mehmet Üstün isimli fındık üreticisi, "Öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Fiyatın hasattan önce açıklanması iyi oldu. Şahsım adına beklediğim bir fiyattı. Şu an serbest piyasada olan fındık fiyatı 16 lira gayet güzel bir fiyat.



Fındığımızı topladık ve bahçemizde kurutmaya devam ediyoruz. Fındık bizim ana geçim kaynaklarımızdan birisi. Biz de o yüzden fındığımızın başına bir şey gelmesin diye ailece çoluk çocuk fındığın içerisinde yatmaya başladık" dedi.



Fiyatların daha yükselmesini beklediklerini ifade eden Mustafa Kanca isimli Üretici ise, "Serbest piyasadaki fındık fiyatları şu an bizleri memnun ediyor. Fındık üreticilerine herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Fiyatlar 20 TL olursa bizler de çok memnun oluruz" diye konuştu. - ZONGULDAK