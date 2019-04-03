Son Dakika Haberleri: Üretici Fiyatları Mart'ta Yıllık Yüzde 29.64 Arttı

Üretici Fiyatları Mart'ta Yıllık Yüzde 29.64 Arttı

1 saat önce

– Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1.58, yıllık yüzde 29.64 yükseldi.

Üretici Fiyatları Mart'ta Yıllık Yüzde 29.64 Arttı, System.String[]
– Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1.58, yıllık yüzde 29.64 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE Mart'ta aylık yüzde 1.58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31.17 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:05 Kaynak: DHA

Ekonomi
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