Üretici fiyatlarında artış döviz, emtia kaynaklı

Merkez Bankası, yurt içi üetici fiyatlarındaki artışta, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olduğunu açıkladı.

TCMB'nin "Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, yurt içi üretici fiyatlarının Kasım'da yüzde 4.08 yükseldiği ve yıllık enflasyonun 4.91 puan artarak yüzde 23.11'e çıktığına işaret edilerek, "Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olduğu değerlendiriliyor. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi bu dönemde belirgin ölçüde yükseldi" denildi.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda yükseldiği vurgulanan raporda, şu değerlendirme yapıldı: "Aylık bazda ara malları grubu fiyat artışında demir-çelik ve plastik ürünler öne çıkarken,sermaye malı fiyatlarındaki yükselişte motorlu kara taşıtları ile parça-aksesuarları ve metal yapı ürünleri etkili oldu."Dayanıklı tüketim malları fiyatlarında genele yayılan artışlar gözlenirken, dayanıksız tüketim mallarındaki yükselişte et ürünleri ve katı-sıvı yağlar belirleyici oldu. "Enerji grubu fiyatlarındaki artışta rafine edilmiş petrol ürünleri ile elektrik üretimi ve dağıtımı fiyatları öne çıktı.

"Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam etti." (Grafik - Tablo)