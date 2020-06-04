Üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu yukarı yönlü

Merkez Bankası (TCMB), döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak imalat sanayi fiyatlarının eğiliminin yükselmeye devam ettiğine ve üretici fiyatlarının yıllık enflasyonun ana eğiliminin yukarı yönlü seyrini sürdürdüğüne dikkat çekti.

TCMB'nin "Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, yurt içi üretici fiyatlarının Mayıs ayında yüzde 1.54 arttığı, yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı dönemindeki yüksek bazın etkisiyle 1.18 puan azalışla yüzde 5.53'e gerilediği anımsatıldı ve "Bu dönemde, döviz kuru gelişmelerine de bağlı olarak petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi yükselmeye devam etti" denildi.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyonun dayanıklı tüketim malları dışındaki diğer gruplarda gerilediğine işaret edilen raporda, şu değerlendirme yapıldı:

"Öte yandan, aylık bazda dayanıklı tüketim mallarında belirgin olmak üzere tüm gruplarda fiyatlar yükselmiştir.

"Ara malı fiyatlarındaki artışta kağıt ürünleri, tekstil ile ilgili alt kalemler, plastik ürünler ve demir-çelik; sermaye mallarında ise motorlu kara taşıtları ile parça ve aksesuarları ve makineler öne çıkmıştır.

"Bu dönemde, dayanıklı tüketim malları grubunda mobilya hariç alt kalemlerde yüksek fiyat artışları izlenirken, dayanıksız tüketim malı fiyatları et ürünleri, işlenmiş taze meyve ve sebzeler ile katı-sıvı yağlar gibi gıda kalemleri ile basım hizmetleri öncülüğünde yükselmiştir.

"Enerji fiyatlarındaki artışta ise rafine edilmiş petrol ürünleri ve elektrik enerjisi üretimi kalemleri etkili olmuştur. Özetle, üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu bu dönemde baz etkisiyle gerilerken, ana eğilimi yukarı yönlü seyrini sürdürmüştür." (Grafik)