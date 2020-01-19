Üretici kadınlar e-ticaretle buluşuyo - Son Dakika
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Üretici kadınlar e-ticaretle buluşuyo

6 saat önce

Üretici kadınlar e-ticaretle buluşuyorMersin'de GİKA Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında üretici kadınların e-ticaret yapmaları için tablet bilgisayar dağıtıldı.

Üretici kadınlar e-ticaretle buluşuyor

Mersin'de GİKA Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında üretici kadınların e-ticaret yapmaları için tablet bilgisayar dağıtıldı.

Mezitli Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Neşet Tarhan, rotaryenler ve üretici kadınlar katıldı. Yurtdışından hibe destek alan proje kapsamında kadınlara, 'Girişimcilikte elektronik ticaret', 'Girişimci kadınlar için pazarlama stratejileri', 'Elektronik ticarette hukuki sorumluluklarımız', 'Elektronik ticarette mali yükümlülükler ve sorumluluklarımız', 'Girişimci kadınlar için marka oluşturma', 'Tanıtımda sosyal medya kullanımı' ve 'Bankalardan mikrokredi ve kamu kurumlarından hibe destek alabilme imkanları' konularında eğitim verildi. Eğitim sürecini başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 136 kadına e-ticaret yapmaları için tablet bilgisayar dağıtıldı. E-ticarete başlayan kadınlar internet üzerinden ürünlerini pazarlayabilecek. Üretici kadınlar için açılan site aynı zamanda 3 büyük e-ticaret sitesi ile entegre olacak ve kadınlar ürünlerini bu siteler üzerinden de satabilecek.

Üretici kadınlar e-ticaretle buluşuyo

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:08 Kaynak: DHA
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