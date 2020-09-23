Üretici kadınlar emeklerini kazanca çeviriyor - Son Dakika

Üretici kadınlar emeklerini kazanca çeviriyor

Tepebaşı Belediyesinin Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Projesi'ne katılan kırsal mahalle sakini birçok kadın, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de üretim alanlarını genişletiyor.

Üretici kadınlar emeklerini kazanca çeviriyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesinin Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Projesi'ne katılan kırsal mahalle sakini birçok kadın, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de üretim alanlarını genişletiyor.

Tepebaşı Belediyesinin kırsal mahalle sakini kadınlarının üretimine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Projesi, Eskişehirlilerin ilgisi eşliğinde sürüyor. Kendi bahçelerinde doğal üretim yapan kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

"Dedelerimizden kalan tohumlar ile üretim yapıyoruz"

Kızılinler Mahallesi'nde yaşayan kadın üretici Sevinç Serhan, tohumun ve doğal üretimin önemine dikkat çekerek, "Kızılinler'de bahçemde yetiştirdiğim tüm ürünlerim doğal. Dedelerimizden kalan tohumlar ile üretim yapıyoruz. Hibrit tohum da denedik, kendi atalık tohumumuz daha verimli. Kereviz, pırasa, biber çeşitleri, domates, altın çilek, havuç, turp, karnabahar, brokoli, patlıcan, mısır, lahana, fasulye gibi ürünler yetiştiriyorum. Bu ürünlerin hasadını yaptıktan sonra hayvan gübresi atıyorum, kimyevi gübre kullanmıyorum. Bu ürettiğim ürünleri Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda satışa sunuyorum. Doğrudan tüketiciye ulaştırarak aile ekonomisine, çocuklarımın masraflarına büyük katkılar sağlıyorum. Önceden satış konusunda hiçbir imkanımız yoktu. Başkanımız Ahmet Ataç'a bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kazanç elde etmek nedir bilmiyorduk"

Başka bir üretici Emine Ünlüer ise ürünlerini kazanca çevirebildikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Büyüklerimizden üretimi devraldık şimdi biz ekip büyütüyoruz. Ata tohum dediğimiz eski tohumlarımız ile üretim yapıyoruz. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, patates, mısır, nohut, mercimek, balkabağı, kereviz, pancar gibi birçok ürünün yetiştiriciliğini yapıyoruz. Hepsinde de çok lezzetli ürün veren ata tohumu kullanıyoruz. Mesela pandemi sürecinde hiç zorluk yaşamadık, üretime devam ettik. Elimizde tohumumuz olduğu için üretime devam ettik. Kadın üreticiler olarak Tepebaşı Belediyesinin destekleri ile pazara çıkıyoruz. Orada ürünlerimizi, ata tohumunu vatandaşlara tanıtıyoruz. Eskişehir'e açıldığımız için çok mutluyuz. Hibrit tohumdan bir üretici olarak lezzet alamıyorum. Ata tohumun domatesi ya da salatalığı çok başka, lezzetli ve doğal. Örneğin ürettiğimiz balkabağından birçok ürün ortaya çıkarıyoruz. Balkabağı muhallebisi, reçel, pancar pekmezi gibi Bunlarında satışına vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Eskiden biz yine yetiştiriyorduk ama eşe dosta dağıtıyorduk. Satmak nedir, kazanç elde etmek nedir bilmiyorduk. Şimdi satış yaparken ata tohumu da tanıtmış oluyoruz. Herkes yetiştirici olsun ki dışa bağımlı olmayalım. Şimdi ise Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile ev ekonomisine katkı sunuyoruz. Başkanımız Ahmet Ataç'a ve bize destek olan vatandaşlara çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Domates, Tohum, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üretici kadınlar emeklerini kazanca çeviriyor - Son Dakika

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