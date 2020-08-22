"Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı - Son Dakika

"Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı

Bilecik Kent Konseyi organizasyonunda hazırlanan proje kapsamında, kadınların el emeği göz nuru ürünleri satabileceği "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı.

Bilecik Kent Konseyi organizasyonunda hazırlanan proje kapsamında, kadınların el emeği göz nuru ürünleri satabileceği "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Kent Konseyinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Kentte yaşayan insanlar, kadınıyla erkeğiyle kentin yönetiminde söz sahibi olduğu müddetçe ortak aklı, proje ve fikri bir araya getirebilir. Hem kentin geleceği hem de bir kentte yaşayan insanların ekonomik geleceği ile ilgili fikir verebilecek bir duruma imkan verdiği için konseyi önemsiyorum." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de kadınların faydasına olan bir çalışmada yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Şahin, şöyle konuştu:

"Kent Konseyi kendine has bir yer, özel bir yer. Bizim sadece birlikte iş yapmayacağız ayrıca bizim de eleştireceğiz bir kurum. Yakın bir geçmişte kuruldu. Ortak akıl yan yana geldiğinde hemen bir şeyler üretmeye başlıyor. Ülkenin kurtuluşu üretim ve kadında bu proje her ikisini birleştirmiş örnek olmuş bir proje. Ülkenin geleceği bana göre kadınlarımızda ve üretimi artırmakta. Bunun her ikisi birleşip burada örneği olması aslında çok anlamlı. İlk ortak akıldan ilk projenin de bu olmasından da çok anlamlı. Demek ki insanlar yan yana geldiğinde toplum için en doğrusunu katılımcı bir mantıkla hemen bulabiliyor. Bu bize bir örnek teşkil ediyor."

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen de amaçlarının, güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak, kadınların yaşamlarını iyileştirmeye destek sunmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Tüzün, Şahin ve beraberindekiler, kadınlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üretici Kadınlar Pazarı açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kent Konseyi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 13:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Üretici Kadınlar Pazarı' açıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok 4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu         
15:31
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Beşiktaş Başkanı Çebi'den tranfer açıklaması: Bazı oyuncular gitmedikçe yenilerini alamayız Beşiktaş Başkanı Çebi'den tranfer açıklaması: Bazı oyuncular gitmedikçe yenilerini alamayız         
15:06
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak         
12:15
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü         
08:22
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti         
00:07
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi         
22:21
Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı         
20:06
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 20:42:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei