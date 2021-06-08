Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı 10 Haziran'da Açılıyor - Son Dakika

Edirne'nin üretici kadınlarını bir araya getiren ve kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağlayan Üretici Kadınlar Pazarı, pandemi nedeniyle kapanmıştı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçtiğimiz günlerde 1 Haziran'da normalleşmeye geçilmesiyle birlikte pazarın Antika Pazarı ile birlikte 6 Haziran Pazar günü tekrardan hizmet vereceğini müjdelemişti. Ancak kademeli normalleşme döneminde Pazar günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı devam edince, pazarın 10 Haziran Perşembe günü açılması kararlaştırılmıştı.

Edirne Belediyesi, Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı için hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz günlerde pazarın işleyişi ile ilgili Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu üretici kadınlarla pazarın açılacağı alanda bir toplantı yapmıştı.

Edirne Belediyesi'nin Gıda Mühendisleri ve Zabıta ekiplerinin denetiminde açılacak olan pazarda organik ve iyi tarım uygulaması ürünler tüketici ile buluşacak. Ayrıca pazarın yanındaki stantlarda antika eşyaların da satılacağı bir alan oluşturuldu.

10 Haziran Perşembe günü saat 10'da açılacak Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nın açılışında Ali Çıtak'ın, "Edirne Kelebekleri Fotoğraf Sergisi" ile müzik dinletisi de yer alacak. Kademeli normalleşme kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona ererse Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı, Pazar günleri yine aynı saatlerde faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.