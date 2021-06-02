Üye Girişi
Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı Yeni Yüzüyle 10 Haziran'da Kapılarını Açıyor - Son Dakika

Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı Yeni Yüzüyle 10 Haziran'da Kapılarını Açıyor

02.06.2021 15:08
Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı Yeni Yüzüyle 10 Haziran'da Kapılarını Açıyor, System.String[]

Edirne'nin üretici kadınlarını bir araya getiren ve kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağlayan Üretici Kadınlar Pazarı, pandemi nedeniyle kapanmış ve uzun süredir hizmet vermiyordu.

Edirne'nin üretici kadınlarını bir araya getiren ve kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağlayan Üretici Kadınlar Pazarı, pandemi nedeniyle kapanmış ve uzun süredir hizmet vermiyordu. 1 Haziran'da geçilen yeni normalleşme dönemiyle birlikte Edirne halkının uzun süredir beklediği Üretici Kadınlar Pazarı'nın, yanına kurulacak olan Antika Pazarı ile birlikte 6 Haziran Pazar Günü açılması planlanıyordu. Ancak, Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı, 10 Haziran Perşembe Günü açılıyor. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Belediye Meclis Üyesi Nuray Yılmaz Geldi açılış öncesinde pazarın kurulacağı Cumartesi Pazaryerinde üretici kadınlarla bir araya gelerek, son planlamaları gerçekleştirdi.

Üretici kadınlara seslenen Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Öncelikle hepimize Edirne'mize hayırlı uğurlu olsun. Doğru ve güzel şeyleri hep birlikte yapacağız. Tüm yapılacakları adım adım planladık. Pazaryerimizi güzelleştireceğiz. Çok güzel sürprizlerim var. Edirne Kırmızı ve beyaz tezgah örtüleri olacak. Sağ olsun buradaki bir fabrikamız bu kumaşları yaptı. Edirne Kırmızısı rengini boyamaya başladı. Başka bir fabrika da dikimini gerçekleştirdi. Tezgahlarda bir beyaz bir Edirne Kırmızısı örtüler olacak. Önlüklerimiz, etiketlerimiz olacak" dedi.

Belediye Meclis Üyesi Nuray Yılmaz Geldi de "Burada bu kadar üreticiyi görmek gerçekten de çok umut verici, heyecan verici. Sizlerden en büyük istediğim üretmekten ne olur vazgeçmeyin. Hep beraber çok güzel işler başaracağız" diye konuştu.

Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı Yeni Yüzüyle 10 Haziran'da Kapılarını Açıyor

Ertuğrul Tanrıkulu, Haziran, Edirne, Pazar, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı Yeni Yüzüyle 10 Haziran'da Kapılarını Açıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

"Balyoz'da kumpas" davasında Mehmet Baransu'nun 45 yıla kadar hapsi istendi Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi pandemi kısıtlamaları yüzünden değişti Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi pandemi kısıtlamaları yüzünden değişti Bisikletine astığı Bisikletine astığı "iş arıyorum" pankartıyla sokak sokak gezdi! Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı "İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?

Son Dakika Haberleri
16:16 Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava
16:14 "Balyoz'da kumpas" davasında Mehmet Baransu'nun 45 yıla kadar hapsi istendi
16:08 Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi pandemi kısıtlamaları yüzünden değişti
16:06 140 bin TL'lik ayakkabı "Made in Türkiye" etiketiyle görücüye çıktı
15:52 1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu bulan Yemenli balıkçıların hayatı değişti
15:47 Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı
15:47 Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti
15:46 Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı
15:23 Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı
15:20 Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı
Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava         
16:16
Restoranlarda QR kodlu yeni uygulama eylülde başlıyor: Ürünlerin güvenliği görülecek Restoranlarda QR kodlu yeni uygulama eylülde başlıyor: Ürünlerin güvenliği görülecek         
16:11
140 bin TL'lik ayakkabı 140 bin TL'lik ayakkabı "Made in Türkiye" etiketiyle görücüye çıktı         
16:06
1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu bulan Yemenli balıkçıların hayatı değişti 1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu bulan Yemenli balıkçıların hayatı değişti         
15:52
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş         
15:32
Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı         
15:21
Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi!         
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi         
11:57
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 16:21:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı Yeni Yüzüyle 10 Haziran'da Kapılarını Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement