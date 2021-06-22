Üretici Kadınlara Eğitim Verildi - Son Dakika

Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nda yer alan üretici kadınlara yönelik eğitimlere Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam edildi. Eğitim, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'nun öncülüğünde Edirne Belediyesi'nin bütün birimleriyle ve Ziraat ve Gıda Mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Doğal ve iyi tarım uygulaması ürünlerin satışının yapılacağı Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazar'nın 10 Haziran tarihinde hizmete açıldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Pazarımız kısıtlamalar nedeniyle Perşembe günleri kuruluyordu. Ancak 1 Temmuz'da yasakların kalkması ile birlikte Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazar'nın eskisi gibi Pazar günleri kurulmaya devam edecek. Bütün üretici kadınlarımıza teşekkür ediyoruz. Ama burada en büyük teşekkürü Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yapacağız. Çünkü onun sayesinde ve onun yol göstermesiyle bu pazarı yeniden ve yeni baştan kurduk. Bu değişimi ve bu başarıyı göreceksiniz. Bu pazar, E-ticareti ve kooperatifleşmesi ile tüm Türkiye'ye örnek olacak. Tur operatörleri ile görüşüyoruz. Pazar günleri belki de Bulgaristan'dan ve ülkenin birçok yerinden bu pazarı görmek için misafirlerimiz gelecek. Bu pazarda ayrıca antika eşyalar ve kadınlarımızın el ürünleri olan hediyelik eşyalar bulunmakta" dedi.