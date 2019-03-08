Üretici Kadınlara Plaket
40 dakika önce
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde üretici kadınlara karanfil ve plaket verdi.
Niğde
Valisi Yılmaz Şimşek
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri çerçevesinde üretici kadınlara karanfil ve plaket verdi.
Şimşek, Niğde Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliye Yılmaz ve 14 kadın üyeyi makamında ağırladı.
Üretici kadınlarla sohbet eden Vali Şimşek, "Başta şehit ve gazi eşleri ile annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Toplum yaşantımızın her bölümünde yer alan kadınlarımız, inancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize göre yuvanın gerçek sahibi, ailenin ve toplumun temel direğidir. Sizler ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için katkı sunmaya devam edeceksiniz. Bizler kadına değer veren, kadını baş tacı yapan bir kültürün temsilcileriyiz." dedi.
Kadınları yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik eden Vali Şimşek, 14 üretici kadına karanfil ve plaket verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: AA
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