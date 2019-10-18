Son Dakika Haberleri: Üretici örgütlerinin pazarlama gücü artırılacak
Son Dakika Ekonomi Üretici örgütlerinin pazarlama gücü artırılacak

Üretici örgütlerinin pazarlama gücü artırılacak

1 saat önce

Üreticiler ile kooperatiflerin ürün pazarlama, ihracat, girdi tedariki gibi konularında yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan "Üretici Örgütlerinin Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" eğitimlerine başlandı.

Üretici örgütlerinin pazarlama gücü artırılacak, System.String[]

Üreticiler ile kooperatiflerin ürün pazarlama, ihracat, girdi tedariki gibi konularında yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan "Üretici Örgütlerinin Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" eğitimlerine başlandı.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:32 
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