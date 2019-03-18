Son Dakika Haberleri: Üretici, patates borsası istiyor

Üretici, patates borsası istiyor

45 dakika önce

Fiyat istikrarsızlığı ve arz talep dengesizliğiyle her yıl gündeme gelen patates, şimdi de ithalat kararı ile gündeme oturdu.

Üretici, patates borsası istiyor, System.String[]
Fiyat istikrarsızlığı ve arz talep dengesizliğiyle her yıl gündeme gelen patates, şimdi de ithalat kararı ile gündeme oturdu. Üreticiler fiyat istikrarı için patates ve soğan borsası kurulmasını talep ediyor. (Hilal Sönmez/Şirin Çavuş)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:45 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Pahalı Güvercini Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Avroya Alıcısını Buldu Emekli Eğitim Görevlisi, 15 Yıldır Dağlarda Taş Arıyor Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi Ünlü Futbolcunun Müstehcen Mesajıyla Gündeme Gelen Antonella Fiordelisi Instagram'ı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 08:30:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üretici, patates borsası istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]