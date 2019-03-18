Üretici, patates borsası istiyor
45 dakika önce
Fiyat istikrarsızlığı ve arz talep dengesizliğiyle her yıl gündeme gelen patates, şimdi de ithalat kararı ile gündeme oturdu.
Fiyat istikrarsızlığı ve arz talep dengesizliğiyle her yıl gündeme gelen patates, şimdi de ithalat kararı ile gündeme oturdu. Üreticiler fiyat istikrarı için patates ve soğan borsası kurulmasını talep ediyor. (Hilal Sönmez/Şirin Çavuş)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:45
Dünyanın En Pahalı Güvercini Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Avroya Alıcısını Buldu
Emekli Eğitim Görevlisi, 15 Yıldır Dağlarda Taş Arıyor
Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi
Ünlü Futbolcunun Müstehcen Mesajıyla Gündeme Gelen Antonella Fiordelisi Instagram'ı Salladı