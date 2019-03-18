Üretici, patates borsası istiyor

Fiyat istikrarsızlığı ve arz talep dengesizliğiyle her yıl gündeme gelen patates, şimdi de ithalat kararı ile gündeme oturdu.

Fiyat istikrarsızlığı ve arz talep dengesizliğiyle her yıl gündeme gelen patates, şimdi de ithalat kararı ile gündeme oturdu. Üreticiler fiyat istikrarı için patates ve soğan borsası kurulmasını talep ediyor. (Hilal Sönmez/Şirin Çavuş)

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