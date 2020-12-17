Üretici pazarı artık perşembe günleri kuruluyor - Son Dakika

Üretici pazarı artık perşembe günleri kuruluyor

17.12.2020 16:15
Üretici pazarı artık perşembe günleri kuruluyor, System.String[]

Yunus Emre Millet Çarşısı'nın içerisinde yer alan modern kapalı pazaryerinde her PERŞEMBE üretici (köylü) pazarı kuruluyor.

Yunus Emre Millet Çarşısı'nın içerisinde yer alan modern kapalı pazaryerinde her PERŞEMBE üretici (köylü) pazarı kuruluyor. Pazara ilgi yoğun olurken; hem pazarcılar hem de vatandaşlar hizmetten memnun kalıyor.

Yunusemre Belediyesi, Türkiye'nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerlerinden birini içerisinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı'nda her Perşembe günü ikinci el eşya pazarı ile üretici (köylü) pazarını kuruyor. Vatandaşların hizmetine sunulan pazaryerinin; birinci katında üretici pazarı, ikinci katında ise ikinci el eşya pazarı yer alıyor. Pazarda tezgah açan üreticiler ve alışveriş yapan vatandaşlar hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Saruhanlı'dan gelen Emel İnceel, "Saruhanlı'dan geliyorum. Bu tezgahta gördüğünüz bütün ürünleri kendim üretiyorum. Perşembe günleri biz burada ürünlerimizi sunuyoruz. Bizlere böyle bir imkan sağladığı için Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum. Eşime destek olmak için ürettiğimiz bu doğal ürünleri satışa sunuyoruz." derken, Gizem Erdoğan: "Ben buraya yabancıyım. İstanbul'dan geliyorum. Böyle doğal pazarları orada bulmak çok zor. Daha doğal, daha güzel, yerli üreticiyi destekleyen bu pazar gayet güzel." ifadelerini kullandı.

Özellikle üretici pazarını beklediğini kaydeden Burcu Sümer, "Özellikle bu pazarı bekliyorum. Çünkü evime doğal ürünleri götürüyorum. Kendi ürettikleri doğal pazardan ürünleri almak için hem üreticimizi destekliyoruz hem de doğal ürünlere kavuşuyoruz." ifadelerini kullanırken, Melike Hayrıcı, "Organik olduğu için bu pazarı tercih ediyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinde doğal ve sağlıklı ürünler daha güzel oluyor." dedi.

İlkbal Alptekin ise şunları söyledi: "Burada üzüm, fasulye ve birçok ürünü satıyoruz. Doğal ürünleri burada satma imkanı bulduğumuz için çok şanslıyız. Vatandaşlarımızı Perşembe günleri buraya bekleriz." - MANİSA

Üretici pazarı artık perşembe günleri kuruluyor
Üretici pazarı artık perşembe günleri kuruluyor
Üretici pazarı artık perşembe günleri kuruluyor
Üretici pazarı artık perşembe günleri kuruluyor

Yunusemre, Saruhanlı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üretici pazarı artık perşembe günleri kuruluyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Bağcılar'da 30 saattir yaşanan su kesintisi vatandaşı isyan ettirdi Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar
Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptık Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptık         
16:37
Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor         
16:08
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü         
15:40
Hemşirelere 500 kez Hemşirelere 500 kez "Ben salağım" yazdıran başhekim görevden alındı         
15:29
Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi         
15:13
YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan talep etti: Bizi de öncelikli aşı kapsamına dahil edin YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan talep etti: Bizi de öncelikli aşı kapsamına dahil edin         
14:58
Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti         
14:30
Spreyli hırsızların hedefi olan ve 10 liralık ziynet eşyası çalınan kadın: Her şey bir anda oldu Spreyli hırsızların hedefi olan ve 10 liralık ziynet eşyası çalınan kadın: Her şey bir anda oldu         
13:53
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 16:51:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üretici pazarı artık perşembe günleri kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei