Üretici ve ikinci el eşya pazarı pazar günü açıldı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle perşembe günleri Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurulan üretici ve ikinci el pazarı, normalleşme süreci ile birlikte bugün kuruldu.

Türkiye'nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerlerinden birini içerisinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı'nda korona virüs tedbirleri nedeniyle perşembe günleri tezgah açan üretici pazarı, hafta sonu sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile birlikte eski günü olan Pazar günü kuruldu. Pazarın birinci katında üretici pazarı, ikinci katında ise ikinci el eşya pazarı yer aldı. Yunus Emre Millet Çarşısı'nda zemin katta Üretici Pazarı'nın yanında hanımların kendi el emekleriyle yaptığı el işleri sergide yer alıyor. Bu haftada itibaren her Pazar üretici ve ikinci el pazarı Yunus Emre Millet Çarşısı'nda açılacak. - MANİSA