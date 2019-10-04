Son Dakika Haberleri: Üretici yetiştirdiği fındığı kendi işleyip, pazara sunacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Üretici yetiştirdiği fındığı kendi işleyip, pazara sunacak

2 saat önce

Üretici artık kendi fındığını birinci elden işleyip satacak.

Üretici yetiştirdiği fındığı kendi işleyip, pazara sunacak, System.String[]

Üretici artık kendi fındığını birinci elden işleyip satacak. Tirebolu Ziraat Odası tarafından 2 yıl önce projesi hazırlanan ve bu yıl hayata geçirilen 'Fındık İktisadi Entegre Tesisi' üreticilerin kullanımına sunuldu.


Projenin sahibi Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin Türkiye'de bir ilk olduğuna değindi. Yaman, amaçlarının üreticileri tekel firmaların elinden kurtarmak olduğunu belirterek, "2 yılık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkardığımız bir tesis ve biz şu ana kadar üreticimizin 9 ton fındığını kırdık ve istediği şekilde kendisine teslim ettik. Bunun yanı sıra buruşuk ve bozuk çıkan fındığını da üreticimize fındık ezmesi olarak teslim ettik" dedi.


Üreticiye ekstradan gelir kaynağı sağlandığını ifade eden Yaman, "Üretici bize fındığını getirip kırdırdığında kilosunu 62 liradan İstanbul'da sattı geldi buradan 600 kilo fındık aldı onu burada işletti ve yine götürerek İstanbul'da sattı. Şu anda elimizde 12 ton daha talep var onlarında o şekilde pazarını bulup bize işletip alıp götürüyorlar. Biz onlardan sadece değirmencilik hakkı alıyoruz yani yüzde 10 gibi bir rakam alıyoruz" şeklinde konuştu.


"Şu ana kadar 26 üreticimiz bize fındık getirdi bu şekilde kırdırmayla daha karlı olduklarını söylediler" diyen Erim Yaman, şöyle devam etti:


"Şu an tesisimizin kapasitesi saatte 200 kilogram kırma, 60 kilogram kavurma kapasiteli ama kavurmayı yeni sipariş ettiğimiz makina ile 120 kilograma çıkardık. Bu sayede günlük bir ton fındık işleyebilecek bir tesis açmış olduk. Bu sadece ilçemizden değil Giresun'dan, Ordu'dan, Trabzon'dan ve Düzce'den aradılar getirip kırdırabilir miyiz diye bizde kabul ettik. Şu anda bu Türkiye'de bir model ilerleyen günlerde bu çoğalacaktır." - GİRESUN

Tirebolu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi
Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden emine kurtarılamadı 1,5 aydır şantiyesine gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:01:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üretici yetiştirdiği fındığı kendi işleyip, pazara sunacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]