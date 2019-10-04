Üretici yetiştirdiği fındığı kendi işleyip, pazara sunacak

Üretici artık kendi fındığını birinci elden işleyip satacak. Tirebolu Ziraat Odası tarafından 2 yıl önce projesi hazırlanan ve bu yıl hayata geçirilen 'Fındık İktisadi Entegre Tesisi' üreticilerin kullanımına sunuldu.



Projenin sahibi Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin Türkiye'de bir ilk olduğuna değindi. Yaman, amaçlarının üreticileri tekel firmaların elinden kurtarmak olduğunu belirterek, "2 yılık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkardığımız bir tesis ve biz şu ana kadar üreticimizin 9 ton fındığını kırdık ve istediği şekilde kendisine teslim ettik. Bunun yanı sıra buruşuk ve bozuk çıkan fındığını da üreticimize fındık ezmesi olarak teslim ettik" dedi.



Üreticiye ekstradan gelir kaynağı sağlandığını ifade eden Yaman, "Üretici bize fındığını getirip kırdırdığında kilosunu 62 liradan İstanbul'da sattı geldi buradan 600 kilo fındık aldı onu burada işletti ve yine götürerek İstanbul'da sattı. Şu anda elimizde 12 ton daha talep var onlarında o şekilde pazarını bulup bize işletip alıp götürüyorlar. Biz onlardan sadece değirmencilik hakkı alıyoruz yani yüzde 10 gibi bir rakam alıyoruz" şeklinde konuştu.



"Şu ana kadar 26 üreticimiz bize fındık getirdi bu şekilde kırdırmayla daha karlı olduklarını söylediler" diyen Erim Yaman, şöyle devam etti:



"Şu an tesisimizin kapasitesi saatte 200 kilogram kırma, 60 kilogram kavurma kapasiteli ama kavurmayı yeni sipariş ettiğimiz makina ile 120 kilograma çıkardık. Bu sayede günlük bir ton fındık işleyebilecek bir tesis açmış olduk. Bu sadece ilçemizden değil Giresun'dan, Ordu'dan, Trabzon'dan ve Düzce'den aradılar getirip kırdırabilir miyiz diye bizde kabul ettik. Şu anda bu Türkiye'de bir model ilerleyen günlerde bu çoğalacaktır." - GİRESUN