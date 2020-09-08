Üreticiden ay çiçeği alım fiyatı yükseldi

Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi, ay çiçeği alım fiyatlarını revize etti.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, yaptığı açıklamada, daha önce Birlik tarafından yüzde 39-41 yağ oranına sahip ay çiçeğinin tonuna 3 bin 240 lira fiyat verilirken, yeni uygulama ile bu rakamın 3 bin 550 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Yüzde 44 ham yağ oranlı ay çiçeği için 3 bin 763 lira olan fiyatın da 3 bin 434,40 liraya çıkarıldığını aktaran Kalpakçı, şunları kaydetti:

"Yüzde 50 ham yağ oranına sahip ay çiçeği ise daha önce açıklanan avans fiyatı 3 bin 726 lira/ton olarak açıklanmış, şimdi ise bu rakam 4 bin 83 lira/tona yükseltilmiştir. Amaç yağ ham maddesi yüksek olan ay çiçeği üretimini teşvik etmek ve üreticimizin daha çok para kazanmasını sağlamaktır. Yeni açıklanan avans fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."