Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze Satışı Başladı

– İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 ayrı noktada 'Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze' satışları başladı.

– İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 ayrı noktada 'Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze' satışları başladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, enflasyonla mücadele için belediyelerin sebze meyve satışına başlayacağını belirtmesi üzerine harekete geçen İBB, 50 ayrı noktada 'Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze' satışına başladı. İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in katılımıyla ilk satış Bayrampaşa'da gerçekleşti.



"STOKLAMAYA KARŞI SATIŞA SINIRLAMA GETİRDİK"



Vatandaşlara satışı da önce kendisi yapan İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, başlatılan projeyle ilgili şunları söyledi:



"İstanbul'da 34 ilçede 50 noktada bu hizmeti sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın teveccühüne karşı tüm önlemleri almış durumdayız. Tanzim satış uygulamamız sabah saat 10.00 ile akşam 19.00 arasında yapılacak. Vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak uygulamayı ilk başta 7 sebze ile başlatacağız. Satışlarımıza toptan alınıp stoklama yapılmaması için 3 kiloluk sınırlama getirdik. Bu çalışmanın devamlılığı vatandaşlarımızın talebine bağlı olarak sürecek. Bu malları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplanacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile sürekli temas halinde olacağız. Bu noktada Tarım Kredi Kooperatifleriyle birlikte bu malları temin ediyoruz. Bu malların tonları da talebe göre değişecek. Satış noktalarında ürünler bitmeye yaklaştığında depomuzdan temin edeceğiz. Lojistik tedbirlerimiz her daim olacak."



"TANZİM SATIŞLARDA FİYATLAR YARI YARIYA"



Pazardaki fiyatlarda tanzim satışlardaki fiyatların arasında büyük bir fark olduğunu belirten Ercan Köylübayır, "Pazarda patlıcanın kilosu 19-20 liraya ulaşmıştı. En son 10 liraya düştü. Bu da rekabetin bir sonucuydu ancak yine de çok pahalı. Tanzim satışlarda fiyatlar yarı yarıya. O yüzden buraya geldik. Önceden pazarlarda 50-100 liraya alışveriş yapabilirken şimdi 150-200 lirayı buluyor harcamalar. Tanzim satışların faydasını göreceğiz inşallah" diye konuştu.



Bir vatandaş ise pazardaki fiyatlardan daha uyguna geleceğini düşündüğü tanzim satışların vatandaşın cebini daha çok düşündüğünü söyledi.



SEBZE SATIŞ MEYDANLARI:



Kağıthane Meydanı, Mecidiyeköy Meydanı, Avcılar Meydanı, Kadıköy Meydanı, Bakırköy Meydanı, Aksaray Meydanı, Taksim Meydanı, Eminönü Meydanı, Kasımpaşa Kızılay Meydanı, Beylikdüzü Meydanı, Bayrampaşa Meydanı, Bağcılar Meydanı, Güngören Meydanı, Sultanbeyli Meydanı, Sultangazi Meydanı, Gaziosmanpaşa Meydanı, Sarıyer Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Üsküdar Meydanı, Şirinevler Meydanı, Kartal Meydanı, Pendik Meydanı, Tuzla Meydanı, Sancaktepe Meydanı, Ümraniye Meydanı, Esenler Meydanı, Esenyurt Meydanı, Çekmeköy Meydanı, Küçükçekmece Meydanı, Zeytinburnu Meydanı, Bahçeşehir 1.Kısım, Başakşehir 2. Etap Metro Çıkışı, Büyükçekmece, Eyüpsultan Meydan, Ataşehir Örnek Mahallesi, Beykoz Kavacık Meydan, Üsküdar Kirazlıtepe, Fatih Karagümrük Meydan, Bostancı Lunapark, Pendik Sahil Meydan, Halkalı Meydan, Ümraniye Meydan AVM Otopark, Ataşehir Meydan, İSTİNYE İSPARK, Zeytinburnu AVM, Alibeyköy Silahtar, Haliç, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi, Esenler 100.Yıl Mahallesi.



Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri, Çatalca ilçelerinde üreticilik yapıldığından dolayı buralarda satış olmayacak. - İstanbul

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