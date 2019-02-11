Son Dakika Haberleri: Üreticiden Tüketiciye Fiyatlar Nasıl Katlanıyor?

Üreticiden Tüketiciye Fiyatlar Nasıl Katlanıyor?

1 saat önce

Bugünlerde herkesin konuştuğu konu çarşı pazardaki yüksek fiyatlar.

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Bugünlerde herkesin konuştuğu konu çarşı pazardaki yüksek fiyatlar. Meyve de sebze de el yakıyor. Alım gücü düşen tüketici şikayetçi. Peki üretici, hal ve çarşıda durum ne? Tarladan markete gelinceye dek bir ürünün fiyatı nasıl değişiyor? DW Türkçe ekibi olarak Bursa'dan çıkan fuji elma kamyonunun peşine düştük. Kalem kalem bütün masrafları not ettik.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:02 

Deutsche Welle, Bursa, Güncel
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