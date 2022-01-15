ÜRETİCİDEN 'ZİRAİ DON' NÖBETİ - Son Dakika

ANTALYA için yapılan zirai don uyarısının ardından üreticiler, seralarında soba yaktı. Isının 5 ile 7 derece arasında olması için sabaha kadar nöbet tutan üreticiler, çay demleyip müzik dinleyerek vakit geçirdi.

Meteoroloji, Antalya'daki üreticiler için zirai don uyarısında bulundu. Zirai don uyarısının, 17 Ocak sabah saatlerine kadar geçerli olacağı, kıyılarda hafif (0 ile 2,2), iç kesimlerde orta (- 2,2 ile -4,4), yüksek kesimlerde ise kuvvetli (-4,4'ten daha düşük) etki göstereceği kaydedildi.

Sıcaklığın ani düşüşüyle örtü altı üretim yapan çiftçiler de akşam saatlerinden itibaren seralarında önlem aldı. Seralarda kurulu bidon sobalarını odunla dolduran üreticiler, önce sıcaklığın 5 derecenin altına düşmesini bekledi.

SOBA YAKIP, ÇAY DEMLEDİLER

Seradaki termometreleri sürekli kontrol eden üreticiler, saat 01.00 sıralarında sıcaklığın 3 dereceyi göstermesiyle birlikte sobalarını yakarak sıcaklık değerini 5-7 derece aralığında tutmaya çalıştı. Sabaha kadar sobalara sürekli odun atan üreticiler, zirai don nöbeti tutarken bir yandan da çay demleyip müzik dinledi.

Aksu ilçesinde domates üretimi yapan Mustafa Çağıl, zirai don nöbetini kuzeni Ramazan Avcı ile tuttu. Seraları birbirine yakın olan kuzenler, bir sobanın yanına yer yatağı yaptı ve sabaha kadar sırayla uyudu. Nöbette demledikleri çayı içen kuzenler, seradaki termometrelerin ısı değerini de sık sık kontrol etti.

'TÜM EMEĞİMİZ BUNLAR, DON VURURSA BİTERİZ'

Mustafa Çağıl, seradaki domateslere gözü gibi baktığını söyledi. Yılda birkaç gün zirai don uyarısı yapıldığını ve o günlerde mecburen sabaha kadar beklediklerini ifade eden Çağıl, Çocuklarımın rızkını ve eğitim masrafını buradan kazandığım parayla karşılıyorum. Ürünlerime gözüm gibi bakmak zorundayım. Amacımız sabaha kadar seranın içindeki ısıyı 5- 7 derece arasında tutmak. Tüm emeğimiz bunlar, don vurursa biteriz dedi.

Ramazan Avcı da kuzeniyle birlikte çay demleyip sohbet ederek zirai don nöbeti tuttuklarını belirtti. İşlerinin zor olduğunu ve bir sebzenin tüketiciye ulaşması sürecinde pek çok sürecin yaşandığını ifade eden Çağıl, seralarında da hormonsuz üretim yaptıklarını kaydetti.