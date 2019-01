Üreticiler Aksaray'da Et Süt Kurumunu Geri İstiyor

Aksaray'da 2 ay boyunca hayvan kesimi yapan Et ve Süt Kurumunun kesimi durdurması üzerine hayvan kesimlerinde sıkıntı yaşayan üreticiler, kurumun yeniden kesime başlamasını istiyor.

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Et ve Süt Kurumunun 3 ay önce Aksaray'da kesime başladığını son 1 aydır da kesimi durdurarak Aksaray'dan ayrıldığını belirterek, üreticiler olarak kurumun yeniden kesime başlamasını istediklerini söyledi. Hayvancılık sektöründe özel kesimlerin son derece alt seviyede ilerlediğini ve üreticilerin kesimlerini daha karlı ve kazançlı olması için Et ve Süt Kurumuna kestirdiğini belirten Başkan Kayan, "Devletimiz üreticilerimize yardımcı olmaya çalışıyor ama sektör gerçekten büyük bir sıkıntıda. Devletimizin verdiği destek bile şu anda bizim üreticimize yetersiz kalıyor. Bir an evvel et fiyatlarının ve kesimlerin normale dönmesini istiyoruz. Piyasada Et ve Süt Kurumu 29'a kesiyor ama normalde 24-25 lira arasında kesiliyor hayvanlarımız. En azından kesimlerimiz 29 gibi bir rakamlara ulaşırsa, ya da Et ve Süt Kurumunun daha çok kesmesinden dolayı piyasa bir rahatlama elde edecek. Zaten etin maliyeti şu anda 33-34 lira. Şu anda bile bu fiyatta zarar ediyoruz. Daha çok zarar etmemek için Et ve Süt Kurumunun Aksaray'a gelmesi lazım. 2-3 haftadır kesimi durdurdular. Burada kesilmiyor şu anda ve üreticiler olarak kurumun geri gelmesini ve kesime başlamasını istiyoruz" dedi. - AKSARAY

