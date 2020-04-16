Üreticiler bahçelerindeki ürünlerin satın alınmasını istiyor - Son Dakika

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Üreticiler bahçelerindeki ürünlerin satın alınmasını istiyor
6 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Pazar yerlerinin açılmasının yasaklanmasının ardından bireysel üreticiler bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri satamadıklarını belirterek bu konuda adım atılmasını istedi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Pazar yerlerinin açılmasının yasaklanmasının ardından bireysel üreticiler bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri satamadıklarını belirterek bu konuda adım atılmasını istedi.
Kdz. Ereğli ilçesinde Korona Virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla ilçe merkezi ve semtlerde ki Pazar yerlerinin açılması yasaklandı. İlçenin özellikle Bölücek, Topçalı ve Hamzafakıhlı Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada üretim yapan çiftçiler ürünlerini satamamaktan şikayetçi. Pazar yerlerinin açılmaması nedeniyle ürünlerinin ellerinde kaldığını belirten üreticiler yetkililerin bu konuda adım atmasını istiyor. Kışla Mahallesi sakinlerinden Erdemir emeklisi İsmet Koç yetkililere seslenerek yardım istedi. Koç yetkililere çağrıda bulunarak "Yaklaşık 10 gündür ilçemizde Pazar kurulmuyor. Dolayısıyla köylü üreticilerimiz bahçelerindeki ürünleri satamıyor. Özellikle seralarda daha fazla sıkıntı var. Seralardaki ürünlerin toplanıp satılması ve yerine başka ürünlerin ekilmesi veya dikilmesi gerekiyor. Bunun içinde öncelikle köylümüzün elindeki ürünleri satabilmesi gerekiyor. Yetkililerin muhtarlar aracılığı ile hangi mahalle veya köyde ne kadar ürün varsa tespit edip en azından marketlerle iletişime geçmesini bekliyoruz. Böylesi zor zamanlarda Ziraat Odası yönetimi inisiyatif almalı ve bu işleri organize etmeli. Kaymakamımızla, ticaret odası, esnaf kefalet ve ilgili diğer kuruluşlarla irtibata geçip köylünün elindeki ürünlerin ziyan olmasının, köylünün zor durumda kalmasının önüne geçmeli. Her şeyi devletten beklemek doğru değil. Kdz. Ereğli Ziraat Odası'nı böylesi zor bir süreçte göreve çağırıyoruz" dedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:23 Kaynak: İHA
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