Üreticiler bisiklet talebini karşılamakta zorlanıyor - Son Dakika

Üreticiler bisiklet talebini karşılamakta zorlanıyor

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, bisiklete talebin ciddi oranda arttığını belirterek "Türkiye'de ve diğer ülkelerde bisiklet satışları patlamış durumda.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, bisiklete talebin ciddi oranda arttığını belirterek " Türkiye'de ve diğer ülkelerde bisiklet satışları patlamış durumda. Hem yedek parça tedarikçilerinin hem de bisiklet üreticilerinin yoğun talep karşısında zorlandıklarına şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

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Emanet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlayan hareketsiz yaşamın ve ulaşımda sosyal mesafeyi koruma isteğinin bisiklet satışlarını tahminlerin üzerine çıkarttığını söyledi.

Bisiklette ve yedek parçada artış gösteren satış trendinin, gelecek yıl da süreceğini beklediklerini ifade eden Emanet, sektörün 2021 yılı hazırlıklarına şimdiden başladığını anlattı.

Emanet, Türk bisiklet ve elektrikli bisiklet sanayisinin 2020 yılı ihracat eğiliminin tüm olumsuzluklara rağmen başarılı bir grafik gösterdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Başta Avrupa pazarı olmak üzere yakın coğrafyalardaki bilinirliğimizin olumlu yükselişi ihracat rakamlarımıza da yansıyor. Yurt dışı platformlarda her geçen yıl daha uzun süreli bayrak gösteriyoruz. Özellikle pandemi süreci ve sonrasında BİSED üyelerimiz yurt dışı müşterilerinden sezonsal etkilerden bağımsız daha fazla talep aldıklarını ifade etmektedirler. Sektör, ihracat planlamalarında vites yükseltmiş ve daha güçlü pedal basar duruma geçmiştir. Yıllık ortalama 350-400 bin adet olan ihracat verilerini bu yıl çok daha artırmaya yakınız."

Emanet, gelinen nokta itibarıyla Türkiye'de ve diğer ülkelerde bisiklet satışlarının patlamış durumda olduğunu belirterek "Kullanıcı şu anda arzu ettiği ürünleri bulmakta zorlanıyor ve tercihine en yakın modellere ulaşmaya çalışıyor. Hem yedek parça tedarikçilerinin hem de bisiklet üreticilerinin yoğun talep karşısında zorlandıklarına şahit oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tedbirler sektörde toparlanmayı beraberinde getirdi"

Bisiklet endüstrisinin son kullanıcı tercihleri bakımından salgın dönemindeki sıkıntılı süreci alınan ekonomik tedbirler sayesinde hızlı bir şekilde atlattığını belirten Emanet, şöyle devam etti:

"Yaşamın rutin akışının dışına çıkıldığı bu dönemde iç piyasa dinamikleri neredeyse durma noktasına geldi ancak hem alınan hızlı ekonomik tedbirler hem de pandemi sürecinin ülkemiz tarafından örnek şekilde yürütülmesi diğer birçok sektörde olduğu gibi bisiklet sektöründe de toparlanmayı beraberinde getirdi. Hükümetimizin bisiklet kullanıcıları için hayata geçirdiği kredi ve destek imkanlarını son derece önemsiyor ve bu hassasiyet için de teşekkürü bir borç biliyoruz. Benzer destekler sektörü canlı, bisiklet kullanıcılarını da hareketli kılmaya devam edecektir."

Emanet, Türkiye'de bisiklet kültürünün de salgınla değiştiğini ve ulaşımda alternatif bir araç olma niteliğine doğru evrilmeye başladığını ifade ederek özellikle büyükşehirlerde hayata geçirilen ve planlanan altyapı düzenlemelerinin bu anlayışın yaygınlaşması ve yerleşmesinde son derece kilit rol oynadığını söyledi.

Talepteki artışı, karlılık avantajı olarak görmediklerini belirten Emanet, bu anlayış çerçevesinde fiyatlarda herhangi bir değişikliği gündemlerinde bulundurmadıklarını ve Aralık 2019'da açıklanan fiyatlardan satışlara devam ettiklerini vurguladı.

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Üreticiler bisiklet talebini karşılamakta zorlanıyor - Son Dakika Ekonomi
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