Üreticiler "çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek"ten memnun - Son Dakika

Üreticiler "çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek"ten memnun

16.12.2020 11:09
Üreticiler

Tarım ve Orman Bakanlığının Ocak-Nisan 2021 için geçerli, litresi 2,80 lira olan çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek vermesi üreticileri sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Ocak-Nisan 2021 için geçerli, litresi 2,80 lira olan çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek vermesi üreticileri sevindirdi.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı, büyükbaş hayvan varlığıyla dikkati çeken Erzurum, ülke süt üretiminde ilk sıralarda yer alıyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Valiliğin eş finansman desteği, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret Borsası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katılımıyla hayata geçirilen "Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" ile kentte üretilen tonlarca sütün üreticinin elinde kalmayacak şekilde pazarlanması sağlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Ocak-Nisan 2021 için geçerli, litresi 2,80 lira olan çiğ süt tavsiye fiyatına bakanlıkça litre başına 30 kuruş destek verileceğini açıklaması, süt üretimine önemli katkı sağlayan Erzurum'da üreticileri mutlu etti.

"Üreticimizin desteklenmesi adına iyi bir fiyat"

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteğin özelikle kırsal alanda süt üretimi yapanlara avantaj sağlayacağını söyledi.

Süt birim fiyatının 2,80 kuruş olarak belirlenmesinin salgın döneminde üreticinin yüzünü bir nebze de olsa güldüreceğini ifade eden Oral, "Üreticimizin desteklenmesi adına iyi bir fiyat. Girdi fiyatlarını göz önüne alırsak üreticiye ciddi manada bir destek olmuş olacak. İçinde bulunduğumuz pandemi, üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Oral, desteklerin artırılması halinde üretimin de artacağını dile getirdi.

Ekonominin üretimle daha iyi bir noktaya ulaşacağını vurgulayan Oral, şunları kaydetti:

"Bu tür destekler üreticinin daha çok üretmesi için destektir. Artırılarak devam etmesini istiyoruz. Erzurum özelinde dönemsel olarak yani mevsimsel ve doğum dönemlerinde süt verimliliği düşüyor. Bugün açıklanan Türkiye genelinde iyi bir fiyat ama Doğu Anadolu için süt verimliliği kış aylarında düşüyor. Örneğin bir süt üreticisinin 80 litre ürettiği süt, bu aylarda 20 litreye kadar düşüyor. Hem doğumdan hem de beslenmeden kaynaklı. Bunun için bölgemize pozitif ayrımcılık bekliyoruz."

Oral, kentte yürütülen Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi'nin de daha iyi bir konuma geleceğini ifade etti.

"Üreticilerin yanında olunması bizim için yeterli"

Süt üreticisi Nihat Değirmenci de 30 kuruluşluk desteğin küçük üreticilere büyük avantajlar sağlayacağını söyledi.

Çiğ süte verilen desteğin, ilaç veya diğer giderlerde kendilerine yardımcı olacağını belirten Değirmenci, "Hayvanların ilaç masraflarında bizlere yardımcı olabilir, suni tohumlamada destek olacak. Üreticilerin yanında olunması bizim için yeterli. En azından ilaç masrafından kurtuluruz, buzağı ishallerinde ilaç alabiliriz." diye konuştu.

Erzurum, Tarım, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üreticiler 'çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek'ten memnun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 35 yıldır gazete haberlerini biriktiriyor Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Yanlış taktığı vites yüzünden ölümden dönen balıkçı: Başımıza çok kötü şeyler geldi, 2020'den kurtulmak istiyorum 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı
AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak         
11:39
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek         
10:47
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti         
10:15
İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar         
10:12
İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı         
09:58
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 12:04:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üreticiler "çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek"ten memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei