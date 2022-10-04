ÜRETİCİLER ÇKS YENİLEMELERİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPABİLECEK

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, daha önce dosya hazırlanması, muhtar onayı ve belge sunumu gibi işlemlerin zaman aldığını belirterek, yeni uygulamayla tüm sürecin bir dakikadan daha kısa sürede tamamlandığını ifade etti.

Tarımsal teknoloji ve dijitalleşmenin tarımla entegrasyonu noktasında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin öncülüğünde ve talimatlarıyla çalışmalar yaptıklarını belirten İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, ÇKS'de yeni bir döneme girildiğini ifade ederek işlemlerin artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini kaydetti. 31 Aralık tarihine kadar üreticilerin hem yeni müracaatlarını yapabileceğini hem de daha önce yaptıkları müracaatların güncellemelerini yapabileceğini dile getiren Özen, "ÇKS yönetmeliğinde yapılan değişiklikle daha önce 10 ay olan müracaat süresi 4 aya indirildi. 1 Ekim itibariyle hükümetimizin müjdesiyle üreticilerimiz artık il ilçe müdürlüklerine gelmeden ÇKS güncellemelerini e-Devlet üzerinden yapabiliyor. İlk gün Bakanlığımızdan aldığımız bilgilere göre Türkiye genelinde 29 bin civarında e-Devlet üzerinden ÇKS müracaatı yapıldı. 30 binin üzerinde ÇKS belgesi alımı gerçekleşti. İlimizde de yaklaşık 400'e yakın müracaat oldu. Hafta sonu olmasına rağmen üreticilerimizin yeni uygulamaya ilgi göstermeleri yapılan işlemin doğruluğunu ortaya koyuyor. ÇKS müracaatlarında bürokratik işlemlerden dolayı üreticilerimizin büyük serzenişleri vardı. Bürokratik işlemler minimize edildi" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZİN MEMNUN KALDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Özen, ürün girişini yapan üreticinin ürün değişikliği durumunda şubat ayında bu değişikliği yapabileceğini ifade etti. Yeni müracaatların e-Devlet üzerinden yapılamadığına dikkati çeken Özen şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl var olan bir müracaatın güncellemesi, 3 parseli olan bir üretici güncellemeleri e-Devlet üzerinden yapabilir. Ama dördüncü parsel eklemek isterse il ilçe müdürlüklerine müracaat etmeliler. Daha önce dosya hazırlanıyor, muhtardan onay alınıp bize getiriliyordu. Şimdi bir dakikadan daha kısa bir sürede üretici bunların tamamını yapabiliyor. Dosya başı döner sermaye ücreti adı altında alınan bir bedel vardı. Bu bedeli de e-Devlet üzerinden müracaat ederken 'alacağım tarımsal desteklemelerden bunun kesilmesi' diye bir sütunu işaretlemeleri halinde herhangi bir bedel alınmayacak. Sahada yaptığımız gözlemlerde tarımsal dijitalleşme ve bürokrasiyi azaltma noktasında getirilen düzenlemelerden üreticilerimizin memnun kaldığını görüyoruz."

'BİZİM ZAMANIMIZ ÇOK DEĞERLİ'

Hüsniye Özden, 32 yıldır çiftçilikten geçimini sağladığını belirterek erik, kiraz, şeftali ve karpuz ürettiğini söyledi. Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi'nde işlemleri yapmak için her yıl Kemalpaşa merkeze gitmek zorunda kaldığını anlatan Özden, "Bu işlemleri yapmak için Kemalpaşa ilçesine gitmek zorunda kalıyordum. Zaman kaybının önlenmesi çok iyi oldu. 1 dakikamızı aldı. Bu uygulama için teşekkür ederiz" dedi.

Bir diğer üretici Mehmet Salman ise "Ben de Bağyurdu'nda oturuyorum. Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. 2008'den beri de aktif olarak işleri ben yürütüyorum. ÇKS çıkarmak bizim için zulümdü. İlçe tarıma gelip belge alıyor sonra köye dönüp tek tek muhtara imzalatıyorduk daha sonra yine bir başvuru yapıyorduk. Birkaç kez gidip gelmek zamanımızı alıyordu. Bizim zamanımız çok değerli. Şimdi saniyeler içinde işlemi tamamlıyoruz" diye konuştu.