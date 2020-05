Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elma, bu yıl rekoltesiyle çiftçinin yüzünü güldürecek.

Kağızman ilçesinde 1300 rakımlı arazilerde yetiştirilen, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşmasıyla lezzetli bir meyve olarak bilinen "uzun elma"da yüksek rekolte öngörülüyor.

Coğrafi işaret tescil belgesiyle marka olarak Türkiye ve dünya pazarına açılması hedeflenen elma üretimi için yeni tip koronavirüs salgını riskine rağmen üreticiler bahçelerde hummalı çalışma yürütüyor.

Aromasının yanı sıra şekliyle ön plana çıkan uzun elma, çekirdek bölümündeki yıldız şekliyle de dikkati çekiyor.

Hava sıcaklığının bu yıl ilçede iyi seyretmesi ve ağaçların önceki yıllara göre daha fazla çiçek açması üreticileri sevindirdi.

Ağacı dallarında kendini gösteren elmanın bu yıl önceki yıllara göre daha fazla verim vermesi bekleniyor.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ilçede iyi seyretmesi nedeniyle elma ağaçlarının güzel bir dönem geçirdiğini belirterek, "Uzun elmamız bu sene diğer yıllara göre daha iyi. Kağızman'a özgü bu elma dünyanın hiçbir yerinde bulunmuyor." dedi.

Uzun elmanın bir tarafı beyaz diğer kısmı kırmızı

Bu yıl yüksek rekolte beklediklerini ifade eden Günday, "Kağızman'a has yetişen elmanın raf ömrü daha da uzun, soğuk hava deposuna girmeden dayanabilen bir elma. Çok güzel lezzeti var, elmayı kestiğinizde ise yıldız şeklinde çekirdeklerini görebilirsiniz. Her yerden talep geliyor ve her yere gönderiyoruz. Elmanın bir tarafı beyaz bir tarafı da kırmızıdır, dünyada sevilen, tercih edilen bir türdür." diye konuştu.

Uzun elma üreticisi Engin Toper de uzun elmanın aroma bakımından lezzetli olduğunu anlatarak, "Soğuk hava deposuna girmeden uzun süre kalan bir elma. Bu yıl ağaçlar çok güzel çiçek açtı, meyve kendini göstermeye başladı, iyi bir verim bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kağızman'da kayısının yanı sıra uzun elmaya da ilginin arttığını ve elma bahçelerinin de çoğaldığını ifade eden Toper, şunları kaydetti:

"Elmamız büyük marketlerde kendini göstermeye başladı, coğrafi işaret tescilini almasıyla iyi bir değer kazandı. İnşallah ilçeye iyi bir gelir kaynağı olur, yoğun bir ilgi var. Kağızman Belediyesi de çiftçilere elma ağacı fidesi dağıttı. İlerleyen dönemlerde uzun elma daha da kendini gösterecektir."