Üreticiler, düşük fiyat veren mandıracılara kızıp, sütleri döktü - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde küçükbaş yetiştiren süt üreticileri, artan maliyetlere rağmen keçi ve koyun sütüne geçen yılın fiyatının verilmesini protesto etti. Mandıracıların keçi sütüne 4,5, koyun sütüne ise 7 lira fiyat verdiğini söyleyen üreticiler, düşük buldukları için sütleri yere dökerek, tepki gösterdi.

Bayramiç ilçesinin Söğütgediği köyündeki S.S. Söğütgediği, Bezirganlar, Cazgirler, Hacıdervişler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt Toplama Merkezi'nde toplanan süt üreticileri, mandıracıların keçi ve koyun sütüne düşük fiyat vermesini protesto etti. Süt üreticilerine Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Biriği Başkanı Doç. Dr. Ferhan Savran, Başkan Yardımcısı İlhan Ulus, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan da destek verdi. Keçi sütüne geçen yıl 4,5, koyun sütüne ise 7,5 lira fiyat verildiğini belirten üreticiler, bu yıl mandıracıların keçi sütüne aynı fiyatı, koyun sütüne ise 7 lira fiyat verdiklerini, artan maliyetler karısında bu işi yapamaz hale geldiklerini söyledi.

'SÜT ÜRETİCİSİNİN İSYANI BÜYÜK'Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Biriği Başkanı Doç. Dr. Ferhan Savran, süt sezonunun başladığını, koyun ve keçi sütüyle yapılan Ezine peynirinin marka değerini korumak için toplandıklarını söyledi. Savran, "Süt fiyatları geçen yıl aldığımız fiyatı bu yıl alamıyoruz. Biz özellikle küçükbaş hayvancılar olarak yaklaşık 5 bin aileden bahsediyoruz. Bu 5 bin aile yaklaşık 550 bin küçükbaş hayvan ile üretim yapıyor. Hayvan sayısıyla birlikte süt üretimi de arttı. Bölgede 40 bin ton kadar keçi sütü, 25 bin ton kadar da koyun sütümüz var" diye konuştu.Başkan Yardımcısı İlhan Ulus ise süt üreticisinin isyanının büyük olduğunu belirterek, "Geçmiş yıllarda Ezine peynirine bağlı olarak Çanakkale merkez, Ezine, Ayvacık ve Bayramiç ilçelerini de teşvik ederek hayvanların sayısını çoğaltmak için uğraş verdik. Hayvan sayısı çoğalınca süt üretimi de arttı. Bakanlık ile yaptığımız görüşmelerde süt verimi de arttı ve devlet bunun için de destek verdi üreticilere. Geldiğimiz noktada süt üretimi fazla diye geçen yıldan itibaren pandemi bahane edildi, 'Satılmıyor' denildi. Buzhanelerin dolduğunu bahane eden mandıracılar, keçi sütünün 4,5 liraya verilmesi halinde alınacağını, 7 liraya da koyun sütünü alacaklarını söylüyorlar. Geçen yıl da keçi sütü 4,5 liraydı, 7,5 lira da koyun sütüydü. Bugün yakıt ve yem ve çoban maliyetleri arttı. Bugün 7 lira 17 kuruşa mal olan keçi sütünü mandıracı 4,5 liraya almak istiyor. 8 lira 90 kuruşa mal edilen koyun sütünü de 7 liraya almak istiyor. Geçen yılın altında bir fiyata alınmak isteniyor ki bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu şekilde devam ederse üreticilerimiz hayvanlarını kestirmek zorunda kalacak. Çözüm olarak, Ulusal Süt Konseyi'nin büyük başta olduğu gibi küçükbaşta da süt fiyatlarının belirlemesini bekliyoruz. Keçi sütünün inek sütünden 1,5 kat, koyun sütünün de 2 kat daha fazla olmasını istiyoruz" dedi.'BÖYLE GİDERSE EZİNE PEYNİRİ TÜKENİR'Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise Ezine peynirinin geleceğinin bölgedeki küçükbaş sütüne bağlı olduğunu belirterek, "Üreticilerin hayatını devam ettirebilmesi için keçi sütünün 7 lira, koyun sütünün ise 10 lira olması gerekiyor. Bu şartlarda hayvanlar bıçağa giderse Ezine peyniri tükenme noktasına gelir. Sahte Ezine peynirleri piyasaya çıkar" dedi. Fiyatları protesto etmek için temsili olarak süt döken üretici İsmail Karaman da "Mandıracılar şuanda taban fiyat olarak 7,5 lira fiyat vermesi lazım. Zaten İzmir'de keçi sütü 10, koyun sütü 13 lira. Burada keçi sütü 4,5 lira. Mandıracılar 'Bizde süt 4,5 lira, ister dökün ister dökmeyin. Zaten hiç süt almasak bizim 3 yıl yetecek peynirimiz var' diyorlar. Biz keçi sütünü 4,5 liradan verirsek buzhanede yer var ama daha yüksek fiyat istersek buzhanede yer yok. Bizim hayatımız 5 tane mandıracının elinde. Bunların dışında biz konuşamıyoruz. Konuşursak sütümüzü almayacaklarını söylüyorlar. Bizi bir nevi tehdit ediyorlar" diye konuştu.