Son günlerde haberlerde ve sosyal medyada yayılan ıspanak sebepli zehirlenme iddiaları ıspanak üreticilerini mağdur etti. Üreticiler ıspanakta sağlığa zararlı hiçbir madde olmadığını vurgularken vatandaşların gönül rahatlığıyla ıspanak yiyebileceklerini söyledi.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok kişinin ıspanak yedikten sonra zehirlenmesi iddiaları vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Ispanak üretiminin önemli bir kısmını karşılayan İzmir'de de vatandaşlar yayılan haberler sebebiyle endişeye kapıldı. Ispanaktan zehirlenme iddiaları nedeniyle üretici de zor duruma düştü. Vitamin deposu ıspanağın üretim merkezlerinden olan İzmir'in Menemen ilçesindeki vatandaşlar yayılan iddialar sebebiyle düştükleri zor durumu İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına anlattı.

İKİ FARKLI BİTKİ TÜRÜ

Üreticiler zehirlenmeye neden olduğu söylenen güzelavrat otu ile ıspanağın birbirinden çok farklı iki bitki türü olduğuna değinerek zehirlenmeye neden olan otun bu bölgede yetişmediğini söyledi. İzmirli vatandaşların yüreğine su serpen üreticiler açıklamalarında bu söylentilerden dolayı mağdur olduklarını, iddialardan dolayı ıspanak satışının azalacağını ve zarar edeceklerini dile getirdi. Geçen sene sel baskınının vurduğu Menemen ilçesi Çavuş Mahallesi'nde yaşayan ıspanak üreticileri bu sene de ıspanaktaki bu söylentilerin kendilerinde sıkıntı yaratacağı korkusu içinde olduklarını belirtti.

"HALKIMIZ BÖYLE HABERLERE İTİBAR ETMESİN" Çavuş Mahallesi sakini ıspanak üreticilerinden Mehmet Fidan, "Öncelikle halkımız şunu bilsin. Biz bir üreticiyiz. Meydana gelen olayların ıspanağın üzerindeki bir ilaçla olduğunu düşünmüyoruz. Bizim kullandığımız ilaçların hepsi ruhsatlı. Ruhsatsız herhangi bir ilaç kullanmıyoruz ve hasat dönemlerine dikkat ederek biz bu ilaçları kullanıyoruz. İstanbul'da bahsedilen zehirlenmenin nedeni olarak karışan bir ot olarak değerlendiriliyor. Ispanak ile bahsi geçen otların ayırt edilmesi lazım. Çünkü bunun ıspanak olarak nitelendirilmesi direk üreticiye yansıyor. Yani biz bundan zarar görüyoruz. Olay ıspanağın içerisindeki bir maddeden olsa ya da kalıntısından olumsuz bir durum yaşansa tamam ıspanak sebepli diyebiliriz ama herhangi bir ottan neticelenen bir durumda neden ıspanağa suç atılıyor? Bundan mağdur olacak dünya kadar insan var. Menemen Ovası'nın çiftçileri olarak bu işten ekmek yiyen binlerce insan var. Ispanak üzerine çıkan bu haberler bizi etkiliyor. Zaten artan üretim maliyetleri var; bir de bu haberler eklenince işin içinden çıkamaz bir hal alıyoruz. Geçen sene yoğun yağışlardan, su baskınlarından dolayı zor anlar yaşadık. Allah'tan gelen bir şeydi. Bu sene de ıspanakla ilgili gerçek olmayan bu bilgi kirliliğinden dolayı tedirgin olmaya başladık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ıspanak tüketebilirler. Çünkü zaten biz kendimiz yiyoruz, çoluğumuz çocuğumuz yiyor. Haftada en az bir kere soframızda ıspanak olur. Zehirli olsa ya da herhangi en ufak bir şüphemiz olsa biz yemeyiz. 20 senedir ıspanak üretiyoruz, daha bir kişinin bile zehirlendiğini duymadım. Halkımız itibar etmesin böyle haberlere" dedi.

"EVDE BEBEĞİME YEDİRİYORUM" Bölgede üretim yapan bir diğer çiftçi Emrah Bayram ise "Biz ıspanağı küçücük bir tohumdan yetiştiriyoruz ve belli miktarda bir masraf ediyoruz. İstanbul'da gerçekleşen olayların ıspanakta kullanılan bir ilaçla ya da ıspanağın kendisiyle en ufak bir ilgisi yok. Özellikle bunu söyleyeyim. Bu sene ıspanakta durum zaten çok kötü. Fiyatlar yerlerde. Maliyeti bize 1 buçuk lira, halde 1 lira. Üstüne bir de bu söylentiler eklenince halimiz daha da kötü oluyor. Ben evde bebeğime yediriyorum bunu. 3 yaşında oğlum var, 7 yaşında kızım var ve onlara yediriyorum. Tabii ki vatandaşlarımız da yiyebilir. Halkımızın ulaşabileceği en ucuz sebze ıspanak. Böreği olur, yemeği olur, her şeyi olur. Herkes gönül rahatlığıyla tüketebilir" sözlerine yer verdi.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri - Ayhan Ederoğlu/İHA)