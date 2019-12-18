Üreticiler inceleme gezisine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üreticiler inceleme gezisine katıldı - Son Dakika

Üreticiler inceleme gezisine katıldı

6 saat önce

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi kapsamında, Malatya'nın Battalgazi İlçesinden 12 kişilik heyet, Ordu'da inceleme gezisine katıldı.

Üreticiler inceleme gezisine katıldı, System.String[]

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi kapsamında, Malatya'nın Battalgazi İlçesinden 12 kişilik heyet, Ordu'da inceleme gezisine katıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen, Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü paydaşlığında birlikte yürütülen proje, Malatya Beydağı, Pelitli ve Uluköy Mahallelerinde uygulanıyor. Kırsal kesimde yaşayan kadın çiftçilerin daha verimli bir tarım yapmaları için, bilgi ve yöntem sağlayarak, kaynakları daha etkin yönetebilmek ve kullanabilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak için proje hazırlandı. Proje kapsamında, Özerbey-03 korunga çeşidinin ve arıcılığın yaygınlaşması için 3 kadın çiftçiye 5'er dekar alanda korunga ekimi yaptırıldı. Her 3 çiftçiye de 10'ar adet arılı kovan verildi. "Özerbey-03 Arıları, Arılar Kadınlarımızı Güldürüyor Projesi" kapsamında 12 kişilik heyet teknik bilgi ve deneyimlerini arttırmak üzere Ordu Arıcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğüne inceleme gezisi gerçekleştirildi.


Çiftçilere ve teknik personele, enstitünün tanıtımı yapıldı. Kurumun bünyesinde sonuçlanmış ve devam eden projeler hakkında bilgiler alındı. Bölüm Başkanlarının da katılım sağladığı toplantıda katılımcılar ile arı yetiştiriciliği, arı sağlığı ve arı ürünleri konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrasında heyet, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse edilen, Program Otoritesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Rekabetçi Sektörler Programı" çatısı altında Yardımın Nihai Yararlanıcısı (ERA) Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Arım Balım Peteğim Projesi " tesisleri gezildi. Akabinde kurum laboratuvarlarında incelemelerde bulunuldu.


Çiftçi İnceleme gezisi kapsamında Enstitü Müdürlüğündeki konu uzmanları tarafından çiftçilere Arıcılık yetiştiriciliği konularında teorik, teknik ve pratik eğitimler verildi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vodafone her iki eşe de 16 hafta doğum izni verecek
Danimarka'da bulunan 5 bin 700 yıllık sakız, Taş Devri'nde yaşayan bir kadın hakkında ipuçları bulunmasını sağladı Ceren'in katilinin kaldığı inşaatta uyuşturucu etkili uçucu madde bulunmuş Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı

Son Dakika Haberleri
22:24 Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere - Son Dakika
22:20 Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi - Son Dakika
22:20 Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi - Son Dakika
22:20 Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine katılan 9. şehir Zuvara oldu - Son Dakika
22:18 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:30:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üreticiler inceleme gezisine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]