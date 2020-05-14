Üreticiler kiraz sineğine karşı uyarıldı - Son Dakika

Kiraz yüzde 80'e oranında zarar veren kiraz sineği ile mücadele Malatya'da başladı. Uyarılarda bulunan uzmanlar mücadele konusunda ise önemli bilgiler verdi.



Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, kiraz sineği hakkında bilgiler vererek uyarılarda bulundu. Kiraz sineğinin tanımı ve yaşayışı bilgi alan Macit, 'Kiraz sineği ergini 4-5 milimetre boyunda olup, parlak siyah göğüs ve göğüsün uç kısmında sarı renkli üçgen biçiminde yapıya sahiptir. Kışı toprakta pupa halinde geçirir. Sıcaklık, nem, yağış ve yere bağlı olarak Mayıs ayının ilk haftasından itibaren erginler çıkış yapar. Erginler çıkıştan bir hafta sonra meyvelere yumurta bırakmaya başlar. Yumurtası süt beyazı renktedir. Larvası beyazımsı krem renkte olup, olgun larva yaklaşık 4 milimetre boyundadır. Larva meyve etinde beslenerek gelişir. Olgunlaşan larva pupa olmak üzere toprağa geçer. Pupası fıçı şeklinde saman sarısı renkte ve 4 milimetre boyundadır" dedi.



Larvaların kiraza verdiği zarar



Kiraz sineğinin zarar şekli konusunda da bilgi aktaran Tahir Macit, "Larvaların meyve içinde beslenmesi sonucu meyve eti rengi kahverengileşerek çürür. Bazı meyvelerin zamanından önce olgunlaşarak dökülmelerine neden olur. Ayrıca hasatta, meyveler kurtlu olduğu için pazar değeri düşük olur. Kiraz sineğinin zararı en fazla orta ve geçici çeşitlerde görülür. Erkenci çeşitlerde zarar görülmez. Salgın yıllarda zarar oranı yüzde 80'e kadar çıkabilir. İhracatta zarar toleransı sıfırdır. Konukçuları, kiraz ve vişnedir" ifadelerine yer verdi.



Macit, kiraz sineği ile kimyasal mücadele konusunda şunları belirtti:



"Farklı çeşitlerin bulunduğu bahçelerde "sarı yapışkan tuzak-amonyak kapsülü" kullanılarak ilk erginlerin yakalanması, mücadele zamanının tespit edilmesi yönünden gerekli ve önemlidir. Bunun yanında fenolojik (göz ile inceleme) gözlemler de önemlidir. İlk ergin uçuşu başladığı zaman erkenci kiraz çeşitleri genel olarak sarımsı pembe (ben düşme), orta mevsim çeşitleri pembemsi sarı ve sarı renkte; geçici çeşitlerde ise çok az bir kısmı sarımsı yeşil, diğerleri yeşil renkte olmaktadır. Bölgelere göre değişmekle birlikte nisan-mayıs aylarında görsel sarı yapışkan tuzak amonyak kapsülü 2 adet/dekar olacak şekilde kiraz bahçelerine ağaçların güneydoğu yönüne asılır. İlaçlama tuzaklarda ilk ergin görüldükten sonra en geç bir hafta içinde yapılır. Genellikle bir ilaçlama yeterli olmaktadır. Ancak, birinci ilaçlamadan sonra, tuzaklardaki sinek yakalanmaları devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir." - MALATYA