Üreticiler "Santa Maria" cinsi armutta yüksek rekolte bekliyor (2) - Son Dakika

Üreticiler "Santa Maria" cinsi armutta yüksek rekolte bekliyor (2)

Bursa'da yetiştirilen, lezzeti ve dayanıklılığıyla ünlü "Santa Maria" cinsi armudun rekoltesinde bu yıl geçen seneye göre yüzde 40-50 artış olacağı tahmin ediliyor.

UĞUR ÇİÇEK - Bursa'da yetiştirilen, lezzeti ve dayanıklılığıyla ünlü "Santa Maria" cinsi armudun rekoltesinde bu yıl geçen seneye göre yüzde 40-50 artış olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin armut üretiminin yarısına yakınının yapıldığı Gürsu Ovası'nda yetiştirilen "Santa Maria" cinsinin 23 Temmuz'da başlayan hasadı sürüyor.

Üretimde iyi tarım uygulamalarına geçilen ovada bu yıl meyvedeki verim, kalite ve yüksek fiyat, üreticinin yüzünü güldürdü.

Gürsu Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Ali Özcan, AA muhabirine, armut hasadının ilk dönemini Kurban Bayramı'na kadar tamamladıklarını söyledi.

Bayramda mola verdikten sonra ikinci aşamaya geçtiklerini belirten Özcan, "Artık hasadın son günlerindeyiz. Zaman daraldı ve meyve olgunlaştı, bu da bizi hasatta sıkıştırdı. Bir hafta içinde bitirmemiz gerekiyor." dedi.

Özcan, bu yıl hasadın verimli geçtiğini anlattı.

Meyvenin rekoltesinin beklentilerinin üzerinde olduğunu vurgulayan Özcan, "Tonaj, verim güzel. Herhangi bir hastalık da yok. Bazı köylerde, ilkbaharda don olaylarından dolayı meyvede pas gibi sıkıntılar oldu ama şu an güzel ve bir problem yok." ifadelerini kullandı.

Özcan, armudun kilogram fiyatının 3,5 ila 4 lira arasında değiştiğini aktardı.

İhracatın bugünlerde çoğunlukla Rusya ve Ukrayna'ya yapıldığı bilgisini veren Özcan, şöyle devam etti:

"Tüccar, ihracattan umutlu. Bu da fiyatlara yansıdı. Herkesin beklentisi iyi yönde. Fiyatlar geçen yılın üstünde. Bu yıl geçen yıla göre avantajımız, tonaj farkı. Geçen yıl 50 tonluk bir bahçeden bu sene 70-80 ton gibi bir verim aldık. Bu yıl rekolte, tahminen geçen yılın yüzde 40-50 üzerindedir."

İhracatta hedef pazar: Irak

İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu ise hasadın bereketli bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Girişimleri sonucu Rusya'ya ürün gönderdiklerini kaydeden Ulu, "İhracat konusunda beklentilerimize yaklaştık. Armudun belli bir kısmını ihracata gönderiyoruz. Şu anda Rusya'ya gidiyor. Hedefimizde Irak var. Oradaki tüccarlarla görüşmelerimiz sürüyor. Görüşmeler neticesinde Irak'a da ihracata başlayacağız. Kapasitemiz, Rusya için 400-500 ton." diye konuştu.

Üreticiler Santa Maria cinsi armutta yüksek rekolte bekliyor (2)

Kurban Bayramı, Rusya, Bursa, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:28

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üreticiler 'Santa Maria' cinsi armutta yüksek rekolte bekliyor (2) - Son Dakika
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