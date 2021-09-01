Üreticiler talep ve görüşlerini dile getirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, Tarım Hayvancılık ve Orman ile Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonları, üretici birlikleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Üreticinin talep ve görüşlerinin dinlendiği görüşmede, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da yer aldı.

Manisa'da tarım ve hayvancılık sektörünün görüşlerini ve taleplerini dinleyerek yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, Tarım Hayvancılık ve Orman ile Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonları, Manisa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek üretici birlikleri ve kooperatifleriyle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut, Manisa Haykoop Başkanı Yıldırım Şafak ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yer aldığı görüşmede, komisyon üyeleri üreticinin taleplerini dinledi.

"Üreticimizin görüşlerini önemsiyoruz"

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, yürütülen çalışma hakkında bilgi verdi. Usta, "İlgili komisyonlarımızla beraber geçtiğimiz ay şehrimizdeki ziraat odaları ve üretici kooperatifleriyle bir araya gelmiştik. Bugün de şehrimizdeki üretici birlikleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleriyle bir araya geldik. Üreticimizin ve talep ve görüşlerini dinlemek istiyoruz. Yapılan çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyemize bir rapor sunacağız. Sizlerden aldığımız görüşler doğrultusunda Manisa'da tarım ve hayvanlığın gelişimi ve üreticiye destek sağlayacağımız çalışmaları hayata geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Usta'nın ardından birlik başkanları ve komisyon üyeleri söz alarak talep ve görüşlerini iletti. - MANİSA