Üreticiler ürünlerini tek tip tezgahlarda satacak - Son Dakika

Karaağaçlı üreticiler, doğal ürünlerini, Lozan Caddesi'nde Edirne Belediyesince kurulan tezgahlarda satmaya başladı.

Edirne Belediyesi, kent merkezini Karaağaç Mahallesine bağlayan Lozan Caddesi'nde, dağınık şekilde satış yapan üreticilere yeni tezgahlar sağladı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada doğal ürünlerini satan üreticilerin tezgahlarını belli bir standarda kavuşturduklarını belirtti.

Üreticiler ve alışveriş yapan vatandaşlar için güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturduklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyesi olarak hem tezgahların göze hoş görülmesi hem de bu tezgahlarda satılan Karaağaç doğal ürünlerinin daha düzenli, disiplinli bir şekilde, kurallara ve hijyene uygun bir şekilde satılması için üretici arkadaşlarımızın da talepleri doğrultusunda bu yeni tezgahları hazırladık.

Yakında bütün Lozan Caddesi'nde tezgahlar değişecek, hepsi belli bir standartlarda olacak bazısı raflı bazısı tezgah şeklinde olacak. Hem üreticilerimiz kazanacak hem de buralardan alışveriş yapan vatandaşlarımız daha güvenli, daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamda Karaağaç'ımızın o doğal, güzel lezzetli ürünlerini alıp evlerinde kullanma imkanı bulacaklar."