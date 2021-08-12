Üye Girişi
Üreticiler ve sektör temsilcileri, TMO'nun fındık alım fiyatlarını değerlendirdi - Son Dakika

Üreticiler ve sektör temsilcileri, TMO'nun fındık alım fiyatlarını değerlendirdi

12.08.2021 17:11
Üreticiler ve sektör temsilcileri, TMO'nun fındık alım fiyatlarını değerlendirdi, System.String[]

Fındık üreticileri ve sektör temsilcileri, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) müdahale alım fiyatlarından memniyetlerini dile getirdi.

Fındık üreticileri ve sektör temsilcileri, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) müdahale alım fiyatlarından memniyetlerini dile getirdi.

Giresun'un Bulancak ilçesi Ahmetli köyündeki bahçesinde hasat yapan fındık üreticisi İsa Gündoğdu, AA muhabirine, fındık fiyatının hasat bitmeden açıklanmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

"Acaba fındık kaç lira olacak? Geçen senenin altına mı çıkacak, üstüne mi çıkacak?" gibi soruların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatları açıklamasıyla aydınlığa kavuştuğunu dile getiren Gündoğdu, "Geçen yılki fiyatlara göre tabii ki daha fazlasını istiyorduk ama şu andaki fiyattan da memnunuz diye söyleyebilirim. Daha altında da olabilirdi, daha üstünde de olabilirdi ama bugünkü şartlara göre açıklanan fındık fiyatından memnunuz." dedi.

Aynı köyde fındık hasadı yapan Hasan Gülle de beklentilerinin açıklanan fiyat civarında olduğunu ifade ederek, "28-27 civarındaydı, açıklanan fiyattan memnunuz. Geçen yıl ile 4 lira civarında bir fiyat farkı var. Zaten alan bazlı gelir desteğiyle bu fiyat 30 lirayı buluyor. Daha hasattayken fındık fiyatlarının açıklanması her kesim tarafından iyi oldu. Herkes ayağını yorganına göre uzatıyor, işçi yevmiyeleri de fındık fiyatlarına göre belirleniyor." diye konuştu.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TMO'nun müdahale alım fiyatlarının Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 lira olarak açıklandığını anımsattı.

TMO gibi bir kuruluşu son üç yıldır devreye soktuğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, TMO'nun fındık piyasasını düzenlediğini söyledi.

Şahin, TMO'nun kar etmek için değil, piyasayı düzenlemek için var olduğunu ifade ederek, "Eğer TMO piyasada olmasaydı fındık 15-16 lira olurdu ama TMO sayesinde fındık fiyatı bu sene 27 ila 29 lira arasında değişecektir." dedi.

Fındık bahçesine bakım yapan üreticilerin randımanlarının iyi olması durumunda bu fiyatın artabileceğine işaret eden Şahin, "Pazara 50 randımanın üzerinde fındık getirene fiyat farkı veriliyor. Böylece 55 randıman gelen fındığınız daha para etmiş olacak. 5 randıman mevcut fiyata 3 lira daha eklenmesi anlamına geliyor. Böylece fındığın fiyatı otomatikman 28-29 liraları bulabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest piyasanın da TMO'nun açıkladığı fiyatların altında olacağını beklemediğini aktaran Şahin, üreticilere arz talebe göre ürünlerini pazara indirmeleri çağrısında bulundu.

Açıklanan fiyatın üretici, tüccar ve sanayiciye yarayacağını aktaran Şahin, "Tahminlerimize göre açıklanan yeni fiyatla birlikte ilimiz ekonomisine geçen sezona göre 1,5 milyar lira daha fazla para girmiş olacak. Bu paranın tüm sektöre faydası olmuş olacak." dedi.

Şahin, üreticilere seslenerek, bahçelerine daha iyi bakım yaparak, her yıl ürünlerinin randımanını artırmaları çağrısında bulundu.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, fiyattan herkesin memnun olması gerektiğini ifade ederek, "Özellikle üreticilerimizin geçen yıla göre çok daha fazla fındığın olduğu bir yılda kazançları artacaktır. Tüccar, sanayici, ihracatçı da işini yapacak, Türkiye kazanacaktır. Fındık üretim ve ihracatında en büyük paya sahip Türkiye, artık bundan sonra verim ve kaliteyi ön planda tutarak, çok çalışıp, çok üretip, çok satıp, çok kazacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise "Verim ve kaliteyi arttırmayı teşvik edecek bir fiyat. Çalışan ve üreten çiftçimiz için iyi bir fiyattır. Türkiye olarak üretimden tüketime kadar uygulayacağımız istikrarlı politikalarla payımızı, dolayısıyla kazancımızı daha da arttırabileceğiz. Bunun ilk şartı da verim ile kaliteyi arttırmaktır. Biz borsa olarak bu ilkeye ve doğruya 20 yıldır hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Giresun, Türkiye, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Üreticiler ve sektör temsilcileri, TMO'nun fındık alım fiyatlarını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi 17:12 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor 17:01 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi 16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak 16:07 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar 15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi 15:19 Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı 15:07 Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi 14:43 Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi         
17:05
Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada         
16:36
Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti         
16:10
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor         
15:27
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti         
13:25
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?         
11:36
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 17:19:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üreticiler ve sektör temsilcileri, TMO'nun fındık alım fiyatlarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement